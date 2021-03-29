رئيس الزمالك: نحتاج 500 مليون جنيه لحل أزمة الزمالك بكافة الألعاب

قال إن فريق الكرة وحده يحتاج إلى 89 مليون جنيه

كشف عماد عبدالعزيز، رئيس نادي الزمالك، أن النادي يحتاج إلى ما يقارب 500 مليون جنيه، من أجل تسديد كافة مستحقات اللاعبين والإداريين بكافة الألعاب، خلال هذا الموسم فقط.

وقال عبدالعزيز، خلال حواره مع الإعلامي سيف زاهر، عبر فضائية «أون تايم سبورتس»: «نحتاج 500 مليون جنيه لحل أزمة الزمالك بكافة الألعاب».

وأضاف: «فريق الكرة وحده يحتاج إلى 89 مليون جنيه لتسديد مستحقات الفريق، استطعنا تسديد حتى 28 فبراير نحو 63 مليون جنيه من أصل 152 مليون جنيه».

وأضاف: «هذا المبلغ لكل الألعاب ولكل الموظفين وكل شيء داخل النادي، نحن نحترم عقود اللاعبين رغم عدم تدخلنا في قيمتها».

وتابع: «كرة اليد لها 15 مليون جنيه مستحقات، استطعنا تسديد 2.5 مليون جنيه، واليوم صرفنا 2 مليون و800 ألف لكافة اللاعبين والجهاز الفني».

واستطرد: «فريق الكرة الطائرة له مستحقات بقيمة 12 مليون جنيه، سددنا 3 مليون جنيه، ويتبقى لهم 9 مليون، أما فريق السلة له 10 مليون جنيه مستحقات، سددنا 3 مليون ومتبقي له 7 مليون جنيه».

واختتم حديثه: «هذا إلى جانب ألعاب القوى والسباحة، والموظفين بالنادي، حيث يتم رصد 5 مليون جنيه شهريًا نظير مرتبات هؤلاء الموظفين».