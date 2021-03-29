رياضة

رئيس الزمالك: لا مانع لدي من طلب لاعب في الأهلي.. هذا يقضي على التعصب

قال إن "علاقتنا طيبة تماما مع الأهلي ورئيسه محمود الخطيب».
إسلام مصطفى 2:12 ص, الأثنين, 29 مارس 21 2:12 ص, الأثنين, 29 مارس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أبدى عماد عبدالعزيز، رئيس نادي الزمالك، ترحيبه بالتفاوض مع النادي الأهلي ومجلس إدارته بشكل رسمي، بشأن التعاقد مع أي لاعب داخل صفوف القلعة الحمراء، أو العكس، بشكل واضح أمام الجميع.

وأوضح عبدالعزيز، خلال حواره على فضائية «أون تايم سبورتس»، أن التفاوض بمنتهى الشفافية بين قطبي الكرة المصرية، على لاعب مُعين، على أن يرحل من الأهلي إلى الزمالك، أو العكس، أمر يقضي على التعصب تمامًا، طالما هذه رغبة اللاعب.

اقرأ أيضا  أسامة نبيه: قادرون على تحقيق الفوز على مولودية الجزائر في إفريقيا

وتابع: «أتمنى في أحد الأيام أن يطلب الزمالك ضم لاعب من الأهلي بشكل رسمي والعكس، علاقتنا طيبة تماما مع الأهلي ورئيسه محمود الخطيب».

وتطرق للحديث عن باتريس كارتيرون، بشأن التفاوض معه رغم هروبه في المرة الأولى، حيث قال: «لا نريد الحديث عن هروب كارتيرون وعودته، لأن باتشيكو هرب من الزمالك وعاد مرة أخرى لتدريب الفريق».

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم إسلام مصطفى

ملف الكاتب إسلام مصطفى

اقرأ أيضاً

أسامة نبيه: «مش عاوز حد من لاعبي الأهلي.. عندي في الزمالك زيهم»

إسلام مصطفى 2:14 ص, الأثنين, 29 مارس 21

رئيس الزمالك: نحتاج 500 مليون جنيه لحل أزمة الزمالك بكافة الألعاب

إسلام مصطفى 2:13 ص, الأثنين, 29 مارس 21

المهدي سليمان: «نوير لو موجود مع بيراميدز مش هيلعب.. وإحنا مش عبيد»

إسلام مصطفى 2:12 ص, الأثنين, 29 مارس 21

أسامة نبيه: كنت مع احتراف مصطفى محمد.. ولدينا بدائل لتعويض ساسي

إسلام مصطفى 1:42 ص, الأثنين, 29 مارس 21

رئيس الزمالك: شيكابالا وجنش وعبدالشافي رفضوا الحصول على مستحقاتهم المالية

إسلام مصطفى 1:05 ص, الأثنين, 29 مارس 21

أسامة نبيه: قادرون على تحقيق الفوز على مولودية الجزائر في إفريقيا

إسلام مصطفى 1:04 ص, الأثنين, 29 مارس 21