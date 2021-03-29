رئيس الزمالك: لا مانع لدي من طلب لاعب في الأهلي.. هذا يقضي على التعصب

قال إن "علاقتنا طيبة تماما مع الأهلي ورئيسه محمود الخطيب».

أبدى عماد عبدالعزيز، رئيس نادي الزمالك، ترحيبه بالتفاوض مع النادي الأهلي ومجلس إدارته بشكل رسمي، بشأن التعاقد مع أي لاعب داخل صفوف القلعة الحمراء، أو العكس، بشكل واضح أمام الجميع.

وأوضح عبدالعزيز، خلال حواره على فضائية «أون تايم سبورتس»، أن التفاوض بمنتهى الشفافية بين قطبي الكرة المصرية، على لاعب مُعين، على أن يرحل من الأهلي إلى الزمالك، أو العكس، أمر يقضي على التعصب تمامًا، طالما هذه رغبة اللاعب.

وتابع: «أتمنى في أحد الأيام أن يطلب الزمالك ضم لاعب من الأهلي بشكل رسمي والعكس، علاقتنا طيبة تماما مع الأهلي ورئيسه محمود الخطيب».

وتطرق للحديث عن باتريس كارتيرون، بشأن التفاوض معه رغم هروبه في المرة الأولى، حيث قال: «لا نريد الحديث عن هروب كارتيرون وعودته، لأن باتشيكو هرب من الزمالك وعاد مرة أخرى لتدريب الفريق».