رياضة

رئيس الزمالك: قفلت النادي بالمفتاح و«كورونا» ابتلاء من ربنا علشان نفوق

لمدة أسبوع
أحمد صبري 11:02 م, السبت, 14 مارس 20 11:02 م, السبت, 14 مارس 20

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قال رئيس  مجلس إدارة نادي الزمالك مرتضي منصور، إنه قرر إغلاق مقر النادي لمدة أسبوع قابل للتجديد كإجراء احترازي حرصا على سلامة وصحة أعضاء النادي للوقاية من فيروس كورونا وامتثالا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين

وأضاف في مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد : “قفلت نادى الزمالك بالمفتاح لمدة أسبوع للحفاظ على الأسر والناس خدت أجازة من المدرسة هتروح تنزل النوادي لذلك لازم نقفل وبيجيني 50 ألف واحد النادي  ومش هقدر أسيطر على الناس اللى بيسلم واللى يعطس”.

وأكد منصور أن المصريين يقفون صفا واحدا لمواجهة الأزمة مضيفا : “ده ابتلاء من ربنا علشان نفوق ولازم نرجع لربنا لان كل فترة والتانية بيكون في ابتلاء”.

وأصدر اتحاد الكرة بيانا رسميا بتعليق النشاط الكروي لمدة 15 يوما في مصر ، بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة بتعليق النشاط الرياضي لمدة اسبوعين .

يذكر أن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد-19″، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولا في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2019 في مدينة ووهان في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال المواطنين .

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بقلم أحمد صبري

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