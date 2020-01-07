رياضة

رئيس الزمالك: رفضت عرضًا كبيرًا من تركيا لضم محمود علاء بسبب حبي لمصر

لن يلعب أحد من الزمالك في دولة تعادي مصر
إسلام مصطفى 6:34 م, الثلاثاء, 7 يناير 20 6:34 م, الثلاثاء, 7 يناير 20

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كشف رئيس نادي الزمالك، عن رفضه لعرض من الدوري التركي بمبلغ مالي كبير نظير التعاقد مع محمود علاء، إلا أن مجلس الإدارة رفض بسبب الموقف السياسي لتركيا مع مصر.

وقال رئيس النادي على هامش المؤتمر الذي تم عقده في الزمالك مع عدد من ممثلي الأندية ومراكز الشباب لمناقشة اللائحة الحالية لاتحاد الكرة المصري: «وصل لي عرض خيالي من تركيا لضم محمود علاء لكننا رفضناه ولو كان بملايين العالم، لن يلعب أحد من الزمالك في دولة تعادي مصر».

وتطرق للحديث عن السوبر الإفريقي المقرر إقامته في قطر: «وصل لنا خطاب من الاتحاد الإفريقي بإقامة السوبر في قطر وموقفي واضح وثابت لن ألعب في هناك، مصر وجيش بلدي أهم».

وكان الاتحاد الإفريقي قد حدد 14 من شهر فبراير المقبل لمواجهة الزمالك والترجي في السوبر الإفريقي في قطر، في الوقت الذي يرفض فيه الزمالك إقامة المباراة في قطر ويطالب بنقلها إلى تونس بلد بطل دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف: «طلبت اللعب في تونس ولكن الأمر تم رفضه».

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بقلم إسلام مصطفى

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