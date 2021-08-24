رئيس الزمالك: النسخة دي من الدوري هي الأصعب في تاريخ مصر

هنأ حسين لبييب رئيس اللجة المؤقتة، التى تدير نادي الزمالك، الفريق الأول بالتتويج الـ13 بمسابقة الدورى المصري الممتاز.ونجح الزمالك في تحقيق الفوز على الإنتاج الحربي بثنائية مقابل لا شئ، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من بطولة الدوري المصري.وقال حسين ليبب،…

هنأ حسين لبييب رئيس اللجة المؤقتة، التى تدير نادي الزمالك، الفريق الأول بالتتويج الـ13 بمسابقة الدورى المصري الممتاز.



ونجح الزمالك في تحقيق الفوز على الإنتاج الحربي بثنائية مقابل لا شئ، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من بطولة الدوري المصري.



وقال حسين ليبب، خلال تصريحات تلفزيونية له: «الزمالك من أكبر قلعة رياضية وفخور بهذا الجيل من اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي الذي حقق أصعب دوري هذا الموسم».



وأضاف: «هذه النسخة من بطولة الدوري المصري هي الأصعب في تاريخ مصر، خاصًة للفريق الذي عانى من تغيير في مجلس إدارته ثلاث مرات خلال الموسم».



وواصل رئيس الزمالك: «بشكر جميع الجماهير التى كان لها الفعل الاساسي بفوز الزمالك بالدوري، وبشكر كارتيرون على مستوى المميز للفريق».

