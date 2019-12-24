رئيس الزمالك : السحر سبب التعادل مع الإنتاج وهناك حملة لإسقاطنا

أكد مرتضى منصور، رئيس الزمالك، أن اللاعبين قدموا مباراة جيدة أمام الإنتاج الحربي، ولكن السحر هو سبب التعادل، ولن يستطيع الفريق التقدم خطوة في جدول الدوري

أكد مرتضى منصور، رئيس الزمالك، في تصريحات متلفزة أن لاعبي ناديه قدموا مباراة جيدة أمام الإنتاج الحربي، ولكن السحر هو سبب التعادل، ولن يستطيع الفريق التقدم خطوة في جدول الدوري في وجوده.

وتعثر الزمالك بالتعادل السلبي مع الإنتاج الحربي، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد السلام.

الزمالك واصل نزيف النقاط في الدوري، حيث يعود أخر انتصار له أمام بيراميدز بهدفين نظيفين.

قبل أن يتلقى خسارة من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم التعثر بالتعادل أمام سموحة.

وقال مرتضى منصور،: «الحكم تغاضى عن ضربة جزاء للزمالك”.

واستدرك: “لكن السحر هو سبب التعادل، لو استمر اللعب لـ100 عام لن يسجل الزمالك».

وأضاف: “هناك حملة بقيادة سيد عبدالحفيظ وممدوح عباس وهاني العتال من أجل إسقاط الزمالك”.

وتابع: “حتى الحكام هدفهم إسقاط الزمالك، الكل يريد سقطونا لمصلحة الأهلي”.