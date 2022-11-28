رئيس الرقابة المالية يلقى الكلمة الرئيسية فى المؤتمر الدولي للتكنولوجيا في الشرق الأوسط وأفريقيا

ألقى الدكتور محمد فريد رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية كلمة رئيسية خلال فعاليات الجلسة الرئيسية للمعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا في الشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT، في دورته ال ٢٦، تحت شعار قيادة التغيير بمشاركة ممثلي أكثر من ٥٠٠ شركة محلية ودولية، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

وقال أن التطبيقات التكنولوجية أضحت ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات الشمول المالي والتحول الرقمي، التي تسعى حكومات كل دول العالم ومنها مصر لتحقيقها لتسهيل وصول وحصول الافراد والمؤسسات للخدمات والحلول المالية والتمويلية والاستثمارية والادخارية.

تابع بأن الوصول الى الخدمات المالية والتمويلية والحصول عليها بات أسرع بفضل التطبيقات التكنولوجية، موضحا أن المجتمع المصري مجتمع شاب ويتطلع للوصول الى هذه الخدمات للادخار والاستثمار والتمويل، الأمر الذي من شأنه أن يدعم تحقيق مستهدفات الشمول الاستثماري.

أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية ان الفترة الماضية شهدت ادخال تعديلات على اجراءات تعزيز حماية حسابات المتعاملين ليتم السماح للشركات العاملة في مجال الوساطة بالأوراق المالية باستخدام التقنيات التكنولوجية لفتح الحسابات وفق اجراءات وضوابط حمائية تنظمها الهيئة لضمان حماية حقوق المتعاملين وتحقيق استقرار الشركات.

كما أكد أن تطوير القدرات الرقابية للجهات التنظيمية أمر غاية في الأهمية لمواكبة المتغيرات التي تشهدها الاسواق حيث يتم الان تبني وتنفيذ نموذج الرقابة على أساس المخاطر، وهو أمر لن يتحقق سوى بتأهيل الكوادر المهنية بمختلف الانشطة المالية غير المصرفية.

أشار الدكتور فريد الى أن الهيئة تتبني وتنفذ رؤية طموحة لتسهيل بيئة ممارسة الاعمال باستخدام كافة التقنيات التكنولوجية المتطورة والتي تساعد في تحقيق مستهدفات الشمول المالي والتحول الرقمي ودعم مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.