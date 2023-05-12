رئيس الرقابة المالية يشيد بمشاركة ذوي الهمم في مارثون اتحاد التأمين

ثمّن الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، مشاركة ذوي الهمم في المارثون السنوي الرابع برعاية الاتحاد المصري للتأمين، والذي اتخذ شعاره “معًا ضد السرطان”، لافتًا إلى أن مشاركة ذوي الهمم تأتي كخطوة في سبيل استدامة الأنشطة المتعلقة بهم، فضلًا على لفت أنظار جميع القطاعات للاهتمام بالفعاليات التي تضمهم.

فريد ورئيس الاتحاد المصري للتأمين مع ذوي الهمم

وأضاف فريد في تصريحات لـ”المال”، أن مشاركة ذوي الهمم في المارثون السنوي الرابع برعاية الاتحاد المصري للتأمين إنما هو توكيد على دور القطاع في الحياة المجتمعية، إذ لا يتوقف فقط على التغطيات التأمينية والعمل المؤسسي، وإنما هو منغمس مع الجمهور في كافة الفعاليات.

وأشار إلى أن وجود معرض لمنتجات الأسر المنتجة على هامش الفعالية، يعد خطوة جيدة لدعمهم إعمالًا لتوصيات مؤتمر الأقصر للتأمين متناهي الصغر في مارس الماضي.

مع جانب من المشاركين

ونظم الاتحاد المصري للتأمين المارثون السنوي الرابع تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الجمعة؛ الثاني عشر من مايو، بمركز شباب الجزيرة، من الساعة الخامسة صباحًا حتى الساعة الحادية عشرة صباحًا، بحضور وزير الشباب والرياضة؛ الدكتور أشرف صبحي، والدكتور محمد فريد؛ رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام؛ نائب رئيس الهيئة، تحت عنوان “معًا لمحاربة السرطان”.

جاء تنظيم الماراثون كجزء من مساهمات الاتحاد المصري للتأمين في مجال المسئولية الاجتماعية، كما أنه يستهدف هذا العام الوقاية والتوعية من مرض سرطان الأطفال، وكذا لتشجيع جميع فئات المجتمع على أهمية ممارسة الرياضة.

وشهد المارثون مشاركة خاصة لذوي الهمم، في إطار الاهتمام الكبير والجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الهمم لمشاركتهم في جميع قطاعات الدولة.

وتجدر الإشارة إلى أن المشاركة مجانية، وقد انضم ما يقرب من 1500 مشارك هذا العام من كافة الفئات والأعمار، إضافة للعاملين بشركات التأمين المصرية وشركات الوساطة وغيرها من الكيانات والمؤسسات التي تعمل ضمن منظومة التأمين المصرية، ومحترفي رياضة العدو، كما ضم الماراثون مجموعة كبيرة ومتعددة من المسابقات الرياضية والفعاليات، والتي تناسب كافة أفراد المجتمع من مختلف القدرات والفئات العمرية.

ومما يذكر، أن تنظيم الاتحاد المصري للتأمين للماراثون في نسخته الرابعة يأتي في ضوء النجاح الذي حققه من قبل في تنظيم هذا الحدث لثلاث مرات خلال 2018 و2019 و2022.