رئيس الرقابة المالية: نشاط التمويل الاستهلاكي حقق طفرة خلال 2021 بتمويلات 17 مليار جنيه

قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد عمران، إن نشاط التمويل الاستهلاكي حقق طفرة خلال العام الماضي ٢٠٢١ بقيمة تمويلات بلغت ١٧ مليار جنيه مقارنة مع ٨.٤ مليار جنيه خلال العام السابق له ٢٠٢٠.

ولفت خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده الهيئة العامة اليوم للإعلان عن الاستراتيجية الشاملة لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية خلال ٢٠٢٢-٢٠٢٦، إلى أن عدد العملاء المستفيدين من النشاط خلال العام الماضي سجل ١.٣ مليون عميل.

وتوقع أن يستمر النشاط في تطوره خلال الفترات المقبلة، وعقدت الرقابة المالية اليوم مؤتمرا صحفيا بحضور عدد كبير من قيادات سوق المال.

وكانت “المال” قد نشرت مؤخرا توقعات لخبراء النشاط باستفادتهم الغترة المقبلة جراء الظروف الخاصة بضعف سيولة الأفراد وزيادة معدلات التضخم.