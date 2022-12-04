رئيس الرقابة المالية : نسعى لزيادة معدلات الاستثمار المؤسسي في سوق الأسهم بغرض رفع معدلات النمو الاقتصادي

قال الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية ، إن هناك مزيدا من الجهود يتم بذلها خلال الوقت الحالي لزيادة معدلات الاستثمار المؤسسي في أسواق رأس المال خلال الفترة المقبلة .

ولفت إلى إن هذا يأتي بغرض زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وذلك من خلال التواصل الدائم مع صناديق المعاشات ونظيرتها الخاصة بالتأمين لزيادة الوعي بأهمية الاستثمار .

وأضاف فريد خلال كلمته بالمؤتمر الثامن للرؤساء التنفيذين في يومه الأول، أن رفع معدلات الادخار بشكل عام يعتبر واحدًا ضمن استراتيجية هيئة الرقابة المالية مستقبلاً .

وأوضح أن كافة التجارب الخارجية فيما يتعلق بزيادة معدلات الادخار اتت بثمارها في زيادة معدلات النمو الاقتصادي ببلادها .

وتنظم شركة «المال جى تى إم» مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الثامن 2022 CEOs Thoughts يومى 4 و5 ديسمبر الجاري، بمشاركة مجموعة من الوزراء ورجال الأعمال والمال والمسئولين والمصرفيين والاقتصاديين، وتنعقد نسخة العام الجارى تحت عنوان «عام التحديات الكبرى».

ومن ضمن المسئولين البارزين الذين سيفتتحون المؤتمر الدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية.