رئيس الرقابة المالية: بدء الاكتتاب في وثيقة معاش بالدولار للمصريين في الخارج غدًا

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن غدا الثلاثاء سيشهد بدء عملية الاكتتاب وشراء أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين في الخارج.

وأضاف في كلمته بمؤتمر صحفي يعقد حاليا، أن الهيئة بالتعاون مع شركائها تسعى لتوفير منتجات تأمينية مختلفة، بتغطيات متنوعة مثل المعاش او حالات العجز الكلي او الجزئي.

وأوضح فريد، أن التعاون الذي تم بين شركة مصر لتأمينات الحياة و البنك الأهلي المصري لإطلاق تلك الوثيقة يعد نموذجا للتعامل بين جهات القطاع المالي بشقيه المصرفي وغير المصرفي.

وأشار إلى أن عملية إطلاق أول وثيقة معاش بالدولار أخذت في الاعتبار التكنولوجيا والرقمنة، سواء في عملية الاكتتاب والشراء أو صرف التعويضات.

وتطرق رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى تعاون الأخيرة مع البنك المركزي لاعتماد المنتج الجديد (وثيقة معاش بالدولار) والوصول به لمستوى تقني مميز، مؤكدا إن هذا يعد دليل على صلابة العلاقة بين جهات الدولة المختلفة.