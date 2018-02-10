رئيس الرقابة المالية السابق: تعديلات قانون سوق المال ستجذب الاستثمارات

أحمد علي ومني عبدالباريقال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق، ان تعديلات قانون سوق المال التي تناقش حاليًا في البرلمان ستساهم في جذب مؤسسات استثمارية كبيرة، ومنها التي تفضل التعامل في ادوات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وذلك من خلال آلية الصكوك.وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر

أحمد علي ومني عبدالباري



قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق، ان تعديلات قانون سوق المال التي تناقش حاليًا في البرلمان ستساهم في جذب مؤسسات استثمارية كبيرة، ومنها التي تفضل التعامل في ادوات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وذلك من خلال آلية الصكوك.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر السنوي لجمعية CFA، إن الفترة الراهنة شهدت نمو التعامل بأنشطة التأجير التمويلي والتمويل متناهي الصغر والتمويل العقاري، مرجحًا ان يساهم ذلك النمو في عوائد ايجابية لسوق المال.

وأشار إلى ان التعديلات التي أدخلتها الهيئة العامة للرقابة المالية في عهده علي الانشطة سالفة الذكر، اتت ثمارها في دخول عدد من الشركات الاستثمارية الكبري “بنوك الاستثمار” لتلك الأنشطة عبر تأسيس شركات جديدة او الاستحواذ على أخرى قائمة.