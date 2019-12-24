رئيس الرابطة: مؤتمر العلماء المصريين بأمريكا وكندا يستهدف ربط البحث العلمى بالصناعة

قال الدكتور ناصر الشيمى، رئيس رابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا إن المؤتمر الدولى الـ46 لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا، يستهدف ربط البحث العلمى بالصناعة لتحقيق إستراتيجية الدولة فى النهوض بالعملية الإنتاجية.

وأضاف، خلال كلمته بفعاليات اليوم الأول للمؤتمر الدولى الـ46 لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا، أن المؤتمر سيقدم أبحاث مهمة فى عدة مجالات، بينها التصدى لأزمة نقص المياه، والثورة الصناعية الرابعة، وتكنولوجيا المدن الذكية، كما أنه لم يغفل الأبحاث الخاصة بتطوير البنية التحتية.

وافتتح الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، فعاليات المؤتمر رقم (46) لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا، والذي يقام في الفترة من 24- 26 ديسمبر الحالي.

يقام المؤتمر تحت عنوان “التنمية المستدامة فى مصر والتطورات الابتكارية للغد”، بالتعاون مع الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لوزارة الإنتاج الحربي وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بمشاركة العديد من علماء مصر في الخارج والمتخصصين في مجال البحث العلمي من مختلف الجامعات المصرية.

حضر حفل افتتاح المؤتمر السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات وممثلى عدد من الوزارات.

وخلال فعاليات اليوم الأول من المؤتمر ألقى عدد من المتحدثين الرئيسيين كلمة حول عدد من الموضوعات المهمة المتعلقة بمحاور جلسات المؤتمر، قدم الدكتور ناصر الشيمي رئيس رابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا والأستاذ بجامعة كالجاري بكندا، عرضًا حول “التكنولوجيات المستخدمة في المدن الذكية”.

كما تحدث الدكتور محمد الحبيبي، الأستاذ بجامعة ألبرتا بكندا والمؤسس المشارك ونائب الرئيس التنفيذي لشركة “مايكرو إنجينيرنج” بكندا ورئيس شركة “روبوجاردن”، حول “التحول الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا التعليم لتغيير مهارات المتعلم في الحاضر والمستقبل”.

فيما قدم الدكتور وجيه المراغي، أستاذ الهندسة الميكانيكية والسيارات وهندسة المواد بجامعة وندسور بكندا، عرضاً حول “التصنيع الذكي والثورة الصناعية الرابعة”.