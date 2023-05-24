رئيس الخطوط القطرية: السوق الصينية تمتلك إمكانات هائلة لصناعة الطيران الدولية

أكد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية أن الصين سوق مهم للغاية لصناعة الطيران بأكملها وأنها تمتلك إمكانات هائلة لصناعة الطيران الدولية وتجارة التجزئة في أنحاء العالم، بحسب وكالة شينخوا.

وقال الباكر خلال جلسة نقاشية مع الرئيس التنفيذي لشركة “بوينج” ديف كالهون أمس في إطار منتدى قطر الاقتصادي بالدوحة، إن الصين سوق مهم للغاية ليس فقط للخطوط الجوية القطرية بل لصناعة الطيران برمتها.

وأضاف الباكر لدى سؤاله عن كيف يرى الطلب على السفر من الصين ” لقد فتحوا للتو وأستطيع أن أخبركم بالفعل أن طائراتنا من الصين ممتلئة تماما بالركاب، ليس فقط حاليا بل وخلال أزمة (كوفيد-19) حين كنا قادرين فقط على تشغيل رحلتين إلى ثلاث رحلات أسبوعيا في ذلك الوقت”.

وذكر أنه مع انتهاء عمليات الإغلاق في الصين أصبح لدى الصينيين شهية كبيرة للسفر، وهم لا يدفعون فقط أجرة الطيران بسبب نقص السعة المتاحة لهم ولكن أيضا كمية الأموال التي ينفقونها في المنطقة الحرة بالمطارات القطرية تعد الأعلى بين جميع الجنسيات الأخرى.

ومن المتوقع أن يحافظ سوق السفر للخارج في الصين على نمو قوي في العام الجاري، حيث أدى الطلب المكبوت إلى ازدهار السياحة وتوجه المزيد من المسافرين ذوي الإنفاق الكبير إلى خارج البلاد هذا الصيف، بحسب ما نشرته صحيفة “تشاينا ديلي” نقلا عن تقرير لشركة الدفع ماستركارد هذا الشهر.

وتشير تقديرات إلى أن السياح الصينيين كانوا ينفقون 255 مليار دولار سنويا على مستوى العالم قبل أزمة (كوفيد-19).