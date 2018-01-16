رئيس الخطة والموازنة بالبرلمان: السيسي الأنسب.. والأهم أن تليق الانتخابات بمصر

أحمد الدسوقي - عمر سالمقال حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه قام بالتوقيع على استمارة تزكية للرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية ثانية.وأضاف عيسى، فى تصريحات، للمال، على هامش المؤتمر السنوي الثاني للتحول نحو الاقتصاد غير النقدي، أن الرئيس السيسي هو الأنسب للمر

أحمد الدسوقي – عمر سالم





قال حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه قام بالتوقيع على استمارة تزكية للرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية ثانية.

وأضاف عيسى، فى تصريحات، للمال، على هامش المؤتمر السنوي الثاني للتحول نحو الاقتصاد غير النقدي، أن الرئيس السيسي هو الأنسب للمرحلة، كما أنه ليس المهم من ينافس من، لكن الأهم هو أن تكون هناك انتخابات تليق باسم ومكانة مصر.

وأشار إلى أن البرلمان ناقش، اليوم، عددًا من طلبات الإحاطة تقدم بها عدد من النواب حول الخدمات التى يتم تقديمها، وتم عقد جلسة لها ومناقشتها.

كانت تقارير إعلامية تشير إلى أن ﻋﺪﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻭﻗّﻌﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﺗﺮﺷﻴﺢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ، ﻧﺤﻮ 510 ﻧﻮﺍﺏ، من إجمالى 593 عضوًا يمثلون البرلمان.