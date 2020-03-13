رئيس الحكومة : 20 حالة وفاة ضحية لسوء الأحوال الجوية

نقل مراسل قناة إكسترا نيوز الإخبارية عن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قوله إن عدد ضحايا موجة اضطراب الأحوال الجوية منذ أمس حتى اليوم بلغ 20 حالة وفاة.

كان رئيس مجلس الوزراء قد أكد خلال ترؤسه غرفة إدارة الأزمات بمقر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بحضور وزير الدولة للإعلام، ومسئولي مجلس الوزراء ومركز المعلومات، وغرفة الأزمات، أنه نتج عن تلك الظروف الجوية السيئة حوالي 20 حالة وفاة على مستوى الجمهورية، مقدمًا واجب التعازي لأُسَرهم وذويهم.

وأوضح رئيس الوزراء أنه تم إيقاف حركة القطارات والمترو بالأمس، وخاصة عقب حادث القطار الذي وقع؛ حفاظًا على أرواح المواطنين، كما تم إيقاف حركة السفن، خاصة تلك القادمة من السويس إلى منطقة الشمال؛ بسبب شدة الرياح.

وأكد مدبولى أننا بحاجة إلى إعادة تخطيط بعض شبكات الصرف لتستوعب المياه الناتجة عن مثل تلك الظروف الاستثنائية، خاصة مع التغيرات المناخية فى مصر حاليًّا.

وكلف مدبولى جميع المحافظين بمنح غدٍ السبت إجازة للمدارس والجامعات؛ حتى تستطيع الأجهزة المعنية التعامل مع آثار وتداعيات الأمطار الغزيرة.

وأشار إلى أنه يتم حاليًّا بذل جهد كبير لتطوير مخرات السيول في مختلف المحافظات، لكن هناك أيضًا بعض حالات التعدّي عليها من قِبل المواطنين، مؤكدًا أن الهدف الأول والأساسي من إخلاء أي منطقة سكنية عشوائية هو الحفاظ على أرواح المواطنين، وهو ما نفذته الدولة خلال السنوات الماضية.

وكان رئيس مجلس الوزراء قد أعلن أن أمس الخميس إجازة لكل من القطاعين الحكومي والخاص بسبب سوء الأحوال الجوية التى شهدت برقًا ورعدًا وأمطارًا تصل إلى حد السيول.