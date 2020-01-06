رئيس الحكومة يُتابع ترتيبات مشاركة مصر فى معرض إكسبو 2020 بالإمارات

كلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بتكثيف اللقاءات مع كبار الشركات المصرية لتقوم بحجز مساحات لها في الجناح المصري

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة اجتماع اليوم لمتابعة الاستعدادات الخاصة بمشاركة مصر فى معرض إكسبو 2020 ، وخلاله وجه رئيس الوزراء مسؤولى وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع عدد من الشركات الكبرى فى مختلف القطاعات وذلك بهدف الترويج لها من خلال الجناح المصرى ، وكلف أيضا بأن يتم التنسيق لتحديد مقابلات لهم مع كبار المستثمرين العالميين والمسؤولين في جميع الجهات .

حضر الاجتماع نيفين جامع ، وزيرة التجارة والصناعة ، وممثلو الشركة المسؤولة عن الترتيبات .

وفى بداية الاجتماع ، أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء على أهمية المشاركة المصرية بالمعرض حيث يشارك فيه 192 دولة .

وقال رئيس مجلس الوزراء إن المشاركة المصرية فى المعرض تُعد أكبر فرصة تجارية وتسويقية في العالم ، ومن المتوقع أن يصل عدد زائرى المعرض إلى حوالى 25 مليون زائر .

جناح مصر فى معرض إكسبو 2020 على مساحة 3 آلاف م2

وتقدر مساحة الجناح المصرى بنحو 3 آلاف م2 ويشارك فيه جميع الوزارات والهيئات المصرية.

وأوضح ممثل الشركة المسؤولة عن ترتيبات المشاركة المصرية في المعرض أنه من المُتوقع أن يضم تصميم الجناح المصري أقسام مُتنوعة حتى ينقل صورة مصر الحالية والمستقبلية للعالم فى مختلف المجالات .

عرض حكاية مقتنيات المتحف المصرى الكبير فى معرض إكسبو 2020 بالإمارات

وقال إن ذلك يشمل مجالات السياحة، وقناة السويس والاستثمارات ، وتاريخ المدن المصرية ، ومنطقة بازار سياحى .

بجانب عرض حكاية بعض المقتنيات الأثرية للمتحف المصرى الكبير ، وعرض حكاية بعض المشروعات بمجال الطاقة مثل السد العالى ومحطات إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ، وحقل ظهر ومحطة الضبعة النووية .

تسليط الضوء على مشروعات مصر الكبرى فى معرض إكسبو 2020

وتم تسليط الضوء علي مُجمل المشروعات الكبرى مثل الأنفاق الجديدة والمزارع السمكية والطرق الجديدة ومصانع الحديد والصلب وأيضا المدن الذكية والحكومة الإلكترونية، بالإضافة إلى عرض عن الزراعة والصناعات الغذائية، فضلاً عن عرض ثقافي يلفت النظر إلي الموروث الفني المصري.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بتكثيف اللقاءات مع كبار الشركات المصرية لتقوم بحجز مساحات لها في الجناح المصرى الخاص بهذا المعرض المهم .

وأكد أهمية تشجيع القطاع الخاص للمشاركة بهذا المعرض المهم ، والترويج لمشروعاته خلاله ، ورعاية هذا الحدث المهم فى ضوء طبيعة وأهمية معرض إكسبو دبى 2020.

