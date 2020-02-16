رئيس الحكومة يوجه بمنح وحدات المنطقة الاستثمارية فى بنها بنظام التأجير التمليكى

بدلا من نظام حق الانتفاع الذى كان مقررا مع إنشاء المنطقة

وجه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة بدراسة منح الوحدات الصناعية بالمنطقة الاستثمارية ببنها بنظام الإيجار التمليكى بدلا من نظام حق الانتفاع الذى كان مقررا مع إنشاء المنطقة .

وقال رئيس الحكومة فى مؤتمر صحفى خلال جولته بالمنطقة الاستثمارية إنه طرح على المستشار أيمن عبدالوهاب الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار حتى يكون هناك تيسير على الشباب واستدامة للمشروع ويوفر نظام افضل لصالح الشباب ، بحيث يطمئن على أمواله وأنه يحصل على تمليك للوحدة فى النهاية .

وأضاف رئيس الوزراء أن المنطقة الاستثمارية ببنها هى واحدة من 3 مناطق قررت وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار إنشاءها منذ فترة ، فى إطار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الصناعات الغذائية بأسعار منخفضة .

صرح بذلك الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء صباح اليوم خلال تفقده المنطقة الاستثمارية ببنها فى محافظة القليوبية ، ورافقه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، ونائبا المحافظ، والمستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وكلف رئيس الوزراء خلالها بسرعة الانتهاء من رصف الشوارع التى تؤدى للمنطقة الاستثمارية والطرق الداخلية بها.

وأكد أن نموذج المناطق الاستثمارية كتلك التى فى بنها يعطى فرصة للمنتج فى تصنيع منتجة بتكلفة مناسبة ويساهم فى نهاية المطاف فى ضبط الأسعار.

وزار رئيس الوزراء نموذجا من الوحدات الصناعية بالمنطقة والتى تم تصميمها بحيث تصلح العمل بميزانين.

وتفقد نموذجاً آخر للثلاجات تتكون من ثلاث عيون ، ونموذجا للوحدات الصناعية الصغيرة والمخصصة للصناعات الصغيرة المساعدة مثل التغليف وغيرها من الصناعات المغذية.