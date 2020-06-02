رئيس الحكومة يوجه بسرعة إنجاز مشروعات الطرق بالقاهرة و«ممشى أهل مصر»

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بسرعة الانتهاء من مشروع “ممشى أهل مصر” الذي يتم من خلاله تطوير الواجهة النيلية، وكذا مشروعات الطرق والكباري، كما كلّف رئيس الوزراء بضرورة الانتهاء من كافة المشروعات التي يتم العمل على تطويرها في العاصمة في توقيتاتها الزمنية المحددة، مع أهمية الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على صحة العاملين بهذه المشروعات من عدوى فيروس “كورونا”.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة موقف تنفيذ كافة المشروعات بمحافظة القاهرة، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزّار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأكد الدكتور عاصم الجزّار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه عقد اجتماعا مع استشاري مشروع “ممشى أهل مصر”، لافتا إلى أنه يوجد 3 قطاعات جاهزة حاليا، وانتهى منها الاستشاري، ليتم البدء في تنفيذها ضمن أعمال التطوير.

واستعرض اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أعمال التطوير في منطقة العروبة بمصر الجديدة، والجراجات أسفل الفسطاط. وعرض المحافظ بيانا بأماكن الجراجات المتواجدة في مدينة نصر، والجراجات التي تم فتحها بحي شرق مدينة نصر بواقع 9 جراجات، و10 جراجات في منطقة عين شمس، مشيرا إلى أنه منذ عام 2018 تم منح تراخيص لـ 81 جراجاً في منطقة المرج منها 74 جراجا تحت الإنشاء.

كما استعرض المحافظ الخطة المستدامة لإنشاء الجراجات متعددة الطوابق أسفل المسطحات الخضراء، على 5 مراحل في الأماكن المحددة لها، بعد إجراء دراسة تفصيلية، وكذلك دراسة الجدوى الاقتصادية لتحديد عدد أدوار الجراج مع إمكانية الحفاظ على المسطحات.

من ناحيته، استعرض اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الموقف التنفيذي لمشروع “ممشى أهل مصر”، الذي تم الإنتهاء من تنفيذ 72% بالقطاع الذي يتم تنفيذه حاليا، ويتضمن المشروع تطوير ممشى كورنيش النيل فى المسافة من كوبرى 15 مايو إلى كوبرى إمبابة بطول 1.8 كم من خلال تنفيذ ممشى أفراد (علوي وسفلي)، متدرج المناسيب، على طول الكورنيش بطول 4.7 كم، حيث يبلغ متوسط عرض الممشى العلوى 4.5 م ومتوسط عرض الممشى السفلى 6.5 م، ويضم الممشى 19مبنى للمطاعم والكافيتريات والمحلات التجارية وجراج بسعة إجمالية 180 سيارة، إلى جانب عدد ( 3) مدرجات بإجمالي أطوال 315 م سعة 1240 فردا، ومسرح بمساحة 275 م2 سعة 772 فردا، بالإضافة إلى أعمال تنسيق الموقع، والتراسات، والنوافير المائية.

وأوضح اللواء إيهاب الفار إلى الموقف التنفيذي لمشروع استكمال تطوير شارع جسر السويس من محطة “نادي الشمس” حتي محطة “المستشار عدلي منصور”، حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 45%، ويتضمن المشروع محورا على إتجاهين بطول 8 كم وبعرض 35 م، بالإضافة إلى عدد 6 قطاعات من محطات نادى الشمس – النزهة، النزهة – هشام بركات، هشام بركات – قباء، قباء – عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب – الهايكستب، الهايكستب – المستشار عدلى منصور).

وأشار اللواء إلى الموقف التنفيذي الخاص بأعمال الكباري التي يجري الانتهاء من تنفيذها أو التي تم الانتهاء منها بالكامل، وذلك في مناطق مدينة نصر، وكباري مصر الجديدة (المرحلة الأولي والثانية والثالثة)، وكباري الهايكستب، وكوبري(مدينتي 3 والشروق 3)، وكباري جاردينيا، وكوبري المشير أبو غزالة، وكباري محور الطوارئ، وكوبري تقاطع محور محمد نجيب مع طريق المحاجر، وكباري تقاطع محور محمد نجيب مع طريق القاهرة- العين السخنة، و تطوير تقاطع الطريق الدائري مع طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، وطريق القاهرة – بلبيس، وكوبرى الطريق الداعم للطريق الدائرى تقاطع طريق السويس الصحراوى، ومطلع كوبرى الفنجرى الجديد على طريق النصر، وكوبرى محور الشهيد، وكوبرى أبوزيد خضر، وأخيراً المرحلة الرابعة من كورنيش النيل بطول 1 كم من كوبرى إمبابة حتى كوبرى 15 مايو.

كما تم استعراض الموقف التنفيذي الخاص بمشروعات الطرق في منطقة شرق القاهرة، والتي تم الانتهاء من عدد كبير منها، فيما بلغت معظمها معدلات تنفيذ متقدمة، وتضمنت طرق مصر الجديدة، وتطوير طريق القاهرة/السويس (الطريق الرئيسى ) فى المسافة من كوبرى أحمد بدوى الغربى حتى الطريق الدائرى الإقليمى بطول 28 كم، وتعديل طريق القاهرة – السويس فى المسافة من تقاطعه مع الطريق الدائرى وحتى كوبرى أحمد بدوى الغربى بطول 10 كم، وطرق امتداد محور محمد نجيب، ومحور الفريق إبراهيم العرابى ( ترعة الطوارئ )، وتطوير طريق القاهرة – العين السخنة من كوبرى الدوران للخلف حتى بوابة الرسوم، وتطوير ورفع كفاءة طريق صلاح سالم، وتطوير محور مصطفى النحاس، وطريق شق الثعبان، وتطوير مسار مترو روكسى – رمسيس، وطريق الدائرى الأوسطى قطاع بلبيس – ترعة الإسماعيلية، وتطوير طريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوى من كوبرى الحرفيين حتى كوبرى سعد الدين الشاذلى، واستكمال تطوير شارع جسر السويس من محطة (نادى الشمس حتى محطة المستشار عدلى منصور).