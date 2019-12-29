سيـــاســة

رئيس الحكومة يهنئ السيسى بالعام الجديد : نعبر عن تقديرنا العميق لجهودكم لدفع التنمية

قال رئيس الوزراء في البرقية: «مع إشراقة عام ميلادي جديد، يُشرفني أن أبعث إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة بأسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات
المال - خاص 4:54 م, الأحد, 29 ديسمبر 19 4:54 م, الأحد, 29 ديسمبر 19

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بعث الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد.

وقال رئيس الوزراء في البرقية: «مع إشراقة عام ميلادي جديد، يُشرفني أن أبعث إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة بأسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وأن يشملكم برعايته وتوفيقه كي يتحقق على أيديكم ما يتطلع إليه شعب مصر العظيم من تقدم ورفعة وازدهار».

كما جاء فى نص البرقية: «يسعدنا يا سيادة الرئيس أن ننتهز هذه المناسبة، لنعبر عن تقديرنا العميق لجهودكم المخلصة نحو دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مصرنا الغالية، كي تتبوأ مكانتها المرموقة بين دول العالم أجمع.. وفقكم الله يا سيادة الرئيس وسدد على طريق الخير والأمن والسلام خطاكم، إنه نعم المولى ونعم النصير».

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بقلم المال - خاص

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