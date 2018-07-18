رئيس الحكومة يشهد توقيع اتفاق إنشاء محطة رياح خليج السويس بتكلفة 650 مليون جنيه

المال- خاص شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، مراسم توقيع إتفاقية مشروع إنشاء محطة انتاج الكهرباء من طاقة الرياح بخليج السويس بقدرة 500 ميجاوات، بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وممثلي إتحاد شركات (T

المال- خاص

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، مراسم توقيع إتفاقية مشروع إنشاء محطة انتاج الكهرباء من طاقة الرياح بخليج السويس بقدرة 500 ميجاوات، بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وممثلي إتحاد شركات (TOYOTA TSUSHO – ORASCOM – ENGIE) المنفذة للمشروع..

وعقب التوقيع أكد الدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن التكلفة التقديرية للمشروع تبلغ نحو 650 مليون دولار.

ومن المتوقع أن يسهم في إنتاج طاقة تقدر بحوالي ٢ مليار ك.و.س سنوياً، فضلاً عن تحقيق وفر في الوقود بنحو 420 ألف طن بترول مكافئ، ما يسهم في خفض معدل الانبعاثات بحوالي ١.١ مليون طن ثاني أكسيد الكربون.

وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن المشروع يأتى في إطار جهود الدولة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة

وتابع “تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية لوضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة فى مصر (بترول ـ كهرباء) حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن 37% بحلول عام 2035، كما يتضمن مزيج الطاقة أيضاً كافة أنواع مصادر الطاقة (متجددة، نووى، الفحم النظيف، غاز..)”.