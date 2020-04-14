رئيس الحكومة يزور مصنع جنرال موتورز للاطمئنان على إجراءات «كورونا» 

وتأتى جولة الدكتور مصطفى مدبولى بعد جولة أخرى قام بها منذ يومين للمصانع أيضا فى العاشر من رمضان والمنطقة الحرة بالإسماعيلية

قام الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بزيارة منذ قليل إلى مصنع جنرال موتورز للسيارات بمدينة 6 أكتوبر للاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس “كورونا” المستجد والاطمئنان على سير العمل والإنتاج فى ظل الأزمة الحالية.

وانتقل رئيس الحكومة بعد زيارة مصنع جنرال موتورز إلى مصنع كايروباك إيجيبت لإنتاج عبوات الأطعمة والمشروبات لتفقد سير العمل والإجراءات الاحترازية المطبقة أيضا لمواجهة انتشار فيروس “كورونا” المستجد .

وتأتى جولة الدكتور مصطفى مدبولى بعد جولة أخرى قام بها منذ يومين للمصانع أيضا في العاشر من رمضان والمنطقة الحرة بالإسماعيلية.

ويهتم رئيس الوزراء بالخضوع إلى إجراءات الوقاية من انتشار فيروس “كورونا” عند دخوله المصانع ، وبالحديث مع العمال والاستفسار عن عدد ساعات عملهم والأجر الذى يتلقونه ، ومحل إقامتهم ، إضافة إلى عدد أيام العمل والورديات.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى على أهمية زيارته المصانع وقال فى تصريحات عقب جولته السابقة إن الهدف منها يتمثل فى متابعة تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتنفيذ المصانع جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان الحفاظ على سلامة وصحة العاملين بالمصانع، واستمرار عجلة العمل والإنتاج.



وأكد رئيس الوزراء على أن زيارته المصانع رسالة لكل المواطنين علي أن الدولة يجب أن تستمر في العمل بأقصي قدراتها، ورسالة بضرورة قيام أصحاب الأعمال باتخاذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة للحفاظ على سلامة العاملين، واستمرار عجلة نمو الإقتصاد المصري بما يضمن استقرار وإستدامة النمو في مصر.