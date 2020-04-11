رئيس الحكومة: زيارتى للمصانع رسالة بأن الدولة تواصل العمل مع تطبيق إجراءات «كورونا»

واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن السيناريو الحالي حتي هذه اللحظة يمشي وفقاً للخطط التي تم إعدادها والمعدلات المتوقعة التي وضعتها الحكومة

في ختام جولته بعدد من المصانع اليوم فى مدينة العاشر من رمضان والمنطقة الحرة العامة بمدينة الإسماعيلية ، أدلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة بتصريحات أكد خلالها اهتمامه بزيارة المصانع التي تعمل فى محافظتى الشرقية والإسماعيلية بالمناطق الاستثمارية والحرة.

وقال إن الهدف من زيارته يتمثل في متابعة تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتنفيذ المصانع جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة والتى ينبغى تطبيقها لضمان الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في المصانع، واستمرار عجلة العمل والإنتاج.

رئيس الوزراء: زيارتى المصانع اليوم متابعة لتكليفات الرئيس بتطبيق إجراءات مواجهة “كورونا”



وقال رئيس الحكومة أن زيارته إلى المصانع تُعد رسالة إلى كل المواطنين علي أن الدولة يجب أن تستمر في العمل بأقصي قدراتها.

وأضاف أن زيارته رسالة أيضا لتأكيد ضرورة قيام أصحاب الأعمال باتخاذ الاجراءات الاحترازية المطلوبة للحفاظ علي صحة وسلامة العاملين في منشآتهم ، واستمرار عجلة نمو الاقتصاد المصري بما يضمن استقرار واستدامة النمو في بلدنا مصر.

وأضاف رئيس الوزراء قائلا: إنه أكد مع أصحاب الأعمال خلال لقائه معهم بجولته على ضرورة حماية العمالة خاصة الفئات الأكثر عرضة للإصابة، سواء ذات الفئات العمرية الكبيرة أو الفئات ذات الظروف الصحية الخاصة ، من خلال التخفيف عنهم أو إتاحة حصولهم على أجازات مدفوعة الأجر.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ضرورة عدم تأثر حجم الأعمال واستمرارها.

وقال في هذا الصدد وهو يؤكد على ضرورة عدم تأثر حجم الأعمال والإنتاج : “استمرار المسارين معاً بنفس القوة، الإنتاج والعمل يستمر، لكن فى نفس الوقت كل الإجراءات الإحترازية والصحية نلتزم بها ، وبإذن الله تمر مصر من هذه الأزمة على خير”.

واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن السيناريو الحالى حتى هذه اللحظة يمشي وفقاً للخطط التى تم إعدادها والمعدلات المتوقعة التى وضعتها الحكومة .

وقد قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ظهر اليوم، بزيارة إلى المنطقة الاستثمارية “بيراميدز” لتنمية المناطق الصناعية، بمدينة العاشر من رمضان، ورافقه المستشار محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال رئيس الهيئة .العامة للاستثمار.

وقام خلالها بزيارة مصنع “اسكرا اميكو لقياس الطاقة” المملوك لمجموعة السويدي الكتريك، ويقوم بانتاج عدادات الكهرباء والمياه مسبقة الدفع والذكية.

وقام أيضا بزيارة المنطقة الحرة العامة بمدينة الإسماعيلية، وتفقد عدد من المشروعات المقامة فيها، بمرافقه المستشار محمد عبدالوهاب، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للاستثمار.

وحرص رئيس الوزراء على اتباع الإجراءات الوقائية المتبعة، لمجابهة فيروس كورونا المستجد.