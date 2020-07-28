رئيس الحكومة يتابع موقف تنفيذ وتشطيبات مقار البنوك بالعاصمة الإدارية

وأكد رئيس مجلس الوزراء أننا كحكومة حريصون على مراجعة الموقف التنفيذي لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، أولًا بأول

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا حضره جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، ورؤساء مجالس إدارات عدد من البنوك؛ لمتابعة موقف أعمال التنفيذ والتشطيبات الخاصة بفروع البنوك في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أننا كحكومة حريصون على مراجعة الموقف التنفيذي لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، أولًا بأول، خاصة في كل من الحي الحكومي، وحي المال والأعمال، ولا سيما البنوك، مشيرًا إلى أن هناك توجيهًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة الإسراع بتنفيذ وتشطيب أفرع البنوك في العاصمة الإدارية الجديدة؛ لتكون جاهزة للعمل مع بدء انتقال الحكومة للعمل من هناك.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، لرؤساء البنوك: هناك بالفعل عدد من البنوك قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ الأعمال المطلوبة، لذا يجب أن تكون هناك متابعة مستمرة منكم لجميع مراحل التنفيذ وأعمال التشطيبات؛ حتى يكون المشهد مكتملًا مع الانتقال الحكومي للعاصمة الإدارية.

من جانبهم أطلع مسئولو البنوك رئيس الوزراء على مستجدات الأعمال التنفيذية في مقار البنوك بالعاصمة الإدارية، مشيرين إلى أنه سيتم العمل على الإسراع بمعدلات التنفيذ خلال الفترة المقبلة.