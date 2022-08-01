رئيس الحكومة : مشروعات الحماية الاجتماعية أولوية قصوى مهما كانت التحديات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية والحمد لله تسير على المسار الصحيح، ومطمئنون لذلك، موضحا أن مشروعات الحماية الاجتماعية والتنمية المجتمعية التي نشهدها اليوم أولوية قصوى للحكومة المصرية، ومستمرون في تنفيذها خلال المرحلة القادمة، مهما كانت الظروف والتحديات، ونتوجه بالشكر لكل القائمين على تنفيذ تلك المشروعات الكبرى، حيث إنه لولا تلك المشروعات لما تغير الواقع على الأرض بهذه الصورة.

وذكر البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ذلك جاء خلال تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته اليوم لتفقد عدد من مواقع العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بمحافظة البحيرة، والتي استهلها بالإعراب عن سعادته بوجوده اليوم في قرية كفر داود بمركز وادي النطرون بالمحافظة، برفقة وزير التنمية المحلية، ومحافظ البحيرة، ومسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وكل القيادات التنفيذية العاملة في مشروعات التنمية بالمحافظة.