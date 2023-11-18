رئيس الحكومة: أزمة العملة في مصر ستنتهي خلال فترة قصيرة جدا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن أزمة العملة التي تمر بها مصر حاليًّا أزمة مؤقتة، وستنتهي في فترة قصيرة جدًّا. رئيس الوزراء قال ذلك، في تصريحات صحفية، في ختام جولته بعدد من المصانع في مدينتي العبور والعاشر من رمضان.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن جولته تضمنت زيارة 10 مصانع، في إطار تكليفات الرئيس بالاهتمام بالصناعة، و95% من هذه المصانع استثمار أجنبي مباشر.

وأكد مدبولي أن الدولة تدعم القطاع الخاص بكل الحوافز، وأن هناك اهتمامًا كبيرًا من الدولة بقطاع الصناعة، وأنه لا سبيل لمصر للنمو إلا بالارتقاء بالصناعة.

وأضاف رئيس الوزراء أنه من المستهدف دخول استثمارات كبيرة السوق، في ظل حالة التطور التي تشهدها الدولة، وخاصة مع انتهاء الكثير من المشروعات الكبيرة الحالية في غضون أشهر.