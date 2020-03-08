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رئيس الحكومة : آليات جديدة خلال 3 أيام لتيسير تحاليل «كورونا» منعا للتكدس

مجلس الوزراء تلقى شكاوى من التكدس وعدم تمكن البعض من إجراء التحاليل
صفية حمدي 3:04 م, الأحد, 8 مارس 20 3:04 م, الأحد, 8 مارس 20

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تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة ، عبر اتصال هاتفي موقف حالة التكدس التي شهدها محيط المعامل المركزية مع بدء إجراء تحاليل فيروس كورونا للراغبين من المصريين العاملين بالبلدان التي تشترط إجراء التحليل.

وجاء الاتصال الهاتفي لرئيس الوزراء ومتابعته بناء على تلقي منظومة الشكاوى الموحدة بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ، للعديد من الشكاوى من مواطنين لم يتمكنوا اليوم من إجراء التحليل نتيجة التكدس.

واتفق رئيس الوزراء مع وزيرة الصحة على الإعلان عن آليات جديدة، ونظام ميسر ، يتم تطبيقه من الأربعاء المقبل، لإتاحة الفرصة لكافة الراغبين في إجراء تحليل فيروس كورونا بسهولة ويسر، وبالنظر إلى اشتراطات البلدان الأخرى، وبما يخفف عنهم الأعباء ويساهم أيضا في تيسير أمورهم.

وناشد رئيس الوزراء المواطنين الراغبين فى إجراء التحليل بعدم التكدس، وأكد انه سوف يتم تطبيق آلية واضحة تتيح إتمام التحاليل بسهولة ويسر، ودون زحام.

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بقلم صفية حمدي

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