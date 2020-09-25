رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري لشينخوا : تجربة الصين في احتواء «كورونا» ملهمة

أشار عبد الغني إلى أن مصر تتابع اللقاح الصيني لفيروس كورونا وتسعى إلى أن تكون مركزا لتصنيعه في إفريقيا.

أشاد المستشار سيد عبد الغني ، رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري ، في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء شينخوا الصينية، بتجربة حكومة بكين في مواجهة مرض فيروس كورونا الجديد، والتى نفذت تجربة مهمة وملهمة في مكافحة وباء كوفيد 19 المميت، واستطاعت أن تسيطر على هذا المرض في وقت سريع، عبر تطبيق إجراءات قوية التزم بها الشعب الصيني، الذي تعاون مع الحكومة لعبور الأزمة.

ومدح سيد عبدالغني حكومة الصين لإرسال وفود طبية وشحنات من المستلزمات الطبية لعدة دول للمساعدة في مواجهة فيروس كورونا.

ومن بين الدول التي أرسلت الصين لها مساعدات كل من مصر والأردن والجزائر والعراق وفلسطين وليبيا وإيطاليا وقازاقستان وسريلانكا.

سيد عبدالغني: مصر تنتظر لقاح الوقاية من فيروس كورونا

وأشار عبدالغني إلى أن مصر تتابع اللقاح الصيني لوباء كورونا الجديد، وتسعى إلى أن تكون مركزا لتصنيعه في إفريقيا.

ورأى رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري خلال زيارته للصين مرتين تطورها السريع والهام ليؤكد أنها القائد القادم للعالم اقتصاديا وسياسيا. الصين تبتكر لقاح الوقاية من كورونا

وأكد عبد الغني أن الحزب الشيوعي الصيني نفذ تجربة متميزة وغير متكررة في العالم، ونجح في تحقيق نهضة اقتصادية للصين.

واتفق رئيس الحزب مع التوقعات بأن الصين سوف تقود الاقتصاد العالمي قريبا، مع تحقيقها معدلات نمو كبيرة خلال سنوات متتالية.

وأضاف أن الحزب الشيوعي قاد تنمية المجتمع الصيني بمهارة لتستطيع أن تفخر الحكومة بأن الفقر لم يعد له وجود بالصين.

وقدمت حكومة بكين تجربة مميزة للتطور الصناعي والتقني، ومحاربة الفقر مع انتشال أكثر من 850 مليون صيني من براثن الفقر.

وأعلنت حكومة بكين أنها أنقذت هذا العدد خلال العقود السبعة الماضية ليساهم بحوالى 70 % للتقدم العالمي للحد من الفقر.

وأكد تقرير عمل الحكومة الصينية الذي تم تقديمه في مايو الماضي إلى الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، وهو الهيئة التشريعية الوطنية، للمراجعة أن الصين ستعمل على ضمان تحقيق أهداف التنمية المتمثلة في كسب المعركة ضد الفقر واستكمال بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو معتدل في جميع النواحي هذا العام.

وتتعهد الصين بالقضاء على فقر جميع السكان الريفيين الذين يعيشون تحت خط الفقر بجميع المحافظات الفقيرة هذا العام بحسب التقرير.

ويعتقد عبد الغنى أن تجربة الصين لمكافحة الفقر بخطة مدروسة تنتهى بنهاية هذا العام أمر إعجازي، لم يحدث أبدا بالعالم.

وتحتاج شعوب العالم الثالث لبذل الجهود لمحاربة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية والمواطنة، والصين قامت بتطبيق المواطنة ونهضت على أساس العدالة.

وعن تقييمه للعلاقات الصينية المصرية، رأى عبد الغني أنها علاقات تاريخية وممتدة منذ القدم عبر الحضارتين المصرية والصينية العريقتين.

وشدد على أهمية التعاون طويل الأجل بين الصين ومصر في كافة المجالات ولاسيما تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتبادل الخبرات.

ويعتمد التعاون مع الصين على أساس تحقيق المصالح المشتركة، خلافا للغرب الذي يسعى للاستغلال والهيمنة بين البلدين بحسب رئيس الحزب.