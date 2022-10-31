رئيس الحجر الزراعي: انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب لا يؤثر على واردات مصر من الأقماح (فيديو)

قال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، إنه تم اعتماد أكثر من 22 منشأ معتمد لاستيراد الأقماح، وذلك ضمن الخطوات الاستباقية التي تقوم بها مصر قبل حدوث أي مشكلة تتعلق بالغذاء.

وأضاف العطار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسئوليتي على فضائية صدي البلد، أن مصر تضمن تماما توفير احتياجاتها من القمح على مستوى العالم ، سواء بوجود روسيا وأوكرانيا، أو بعدم مشاركتهما.

وتابع العطار، أن انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب بينها وبين أوكرانيا والامم المتحدة، يؤدي إلى تراجع كفاءة أوكرانيا في تصدير أقماحها بكميات كبيرة، وستعود لتصدير كميات صغيرة عبر رومانيا والدول المجاورة عبر الموانئ المشتركة.

وأوضح العطار أن ذلك معناه نقص شديد في الحبوب على مستوي العالم بشكل عام، وهناك احتمال لارتفاع اسعار الحبوب مرة أخري، مثلما حدث منذ شهرين وطن القمح وصل إلى 500 دولار، وكان ذلك بسبب نقص القمح.

وتمني العطار عدم حدوث ذلك، إضافة إلى وجود كميات قمح كافية لباقي الدول بحيث أنها تغطي النقص الناتج عن مشاركة أوكرانيا، ولكن متوقع ارتفاع أسعار القمح بعد انسحاب روسيا من تلك الاتفاقية.

وطمأن الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري، المواطنين على الاحتياطي الاستراتيجي من القمح وأنه يكفي مدة 6 أشهر.