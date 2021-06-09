رئيس الجهاز: قطار تطوير «سفنكس الجديدة» بدأ الانطلاق

قال خالد سرور رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة السابق إنه فى ضوء اعتماد المخطط العام للمدينة والبدء فى تصورات البنية التحتية سيتم إعداد خطة العام الحالى والتى تشمل اكتمال المخططات التفصيلية لبعض المناطق مع بعض المحاور التى تم طرح أحدها وأهمها وهو محور سفنكس بطول 16 كم.

وأضاف سرور فى تصريحات خاصة لـ «المال» أن الخطة تشمل أيضا تنفيذ مأخذ للمياه، حيث تمت الموافقات اللازمة من قبل لجان وزارة الموارد المائية والرى، وذلك لخدمة سكان المدينة الحاليين، كما تشمل الخطة تنفيذ باكورة مشروعات خدمية لقاطنى المدينة تتضمن مجمع شرطة ووحدة صحية ومدرسة وسوق تجارى.

يشار إلى أن وزارة الأسكان أعلنت أمس عن تولى خالد سرور رئاسة جهاز القرى السياحية التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح أنه تم اعتماد التسعير بقرار من اللجنة العقارية فى شهر يناير 2021، وبعدها تم عمل جلسات استماع بحضور ممثلى هيئة المجتمعات العمرانية، وجهاز مدينة سفنكس وعدد من استشارى التخطيط للمدينة، وبناء عليه تم رفع تقرير للجان المختصة بالتسعير، مشيرا إلى أنه جارى الآن أعمال التسعير فى ضوء الاشتراطات البنائية المحددة والتى أقرها استشارى التخطيط كما تم التنويه على دراسة الوضع الراهن للكيانات القائمة بالمدينة والتسعير الملائم لها وسيتم الإعلان عنها قريبا.

سرور : تلقينا 950 طلباً لتقنين أوضاع وضع اليد وإنهاء أكثر من %70 منها

وكشف أن جهاز المدينة فى ضوء دراسات ملفات وضع اليد تلقى نحو 950 طلب تقنين وضع يد، حيث تم دراسة أكثر من %70 من الطلبات المقدمة لبحث آلية توفيق أوضاعها ومدى مطابقتها وفقا لقانون 144 لسنة 2017 المعمول به فى هذا الخصوص.

وأكد سرور أنه فى ضوء أعمال توفيق الأوضاع، فمن المقرر الاعلان عن آليات التعامل بعد الانتهاء من لجان التسعير لتحويل النشاط وتوصيل المرافق كما سيعمل الجهاز على طرح بعض الأراضى قريبا لإقامة أنشطة عمرانية وذلك بعد حصر الأراضى الداخلة ضمن المخططات العمرانية من خلال هيئة المجتمعات العمرانية.

علما بأن الجهاز تلقى خلال الفترة السابقة بالفعل عدة طلبات لإقامة تجمعات عمرانية بمساحة مختلفة وايضا نوادى وجامعات وأراضى سكن للعاملين ببعض النقابات والهيئات كما تم التقدم على أراضى كمطور صناعى وجارى دراسة هذه الطلبات من خلال هيئة المجتمعات واستشارى التخطيط بالمدينة.

ولفت إلى أن المدينة ستخدم بشكل كبير المتحف المصرى والمنطقة الأثرية بالاهرامات لارتباط المدينة الأصيل به على طريق مصر اسكندرية الصحراوى ومطار سفنكس.

وتوقع رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة أن يتم إبرام عقود شراكة لتنفيذ عدد من المشروعات مع مطوريين عقاريين، مشيرا إلى أن مساحة المدينة تبلغ 77 ألف فدان بالقرار الجمهورى 61 لسنة 2019 وأيضا 566 لسنة 2020، وسيتم تخطيط مساحات كبيرة مخصصة لتنفيذ عدة مشروعات عمرانية وسياحية، بالإضافة إلى مطار سفنكس الدولى.

كما تم فى إطار تحفيز المستثمرين سواء القائمين بالمدينة او الراغبين فى الاستثمار بها إصدار أول قرار وزارى بالمدينة لمشروع السليمانية.