رئيس الجهاز: «رشيد الجديدة» تستعد لطرح أراض بأنشطة خدمية وتجارية وتعليمية

«القاهرة للاستثمار» حصلت على 20 ألف متر لإقامة مجمع مدارس فى «بشاير الخير 4» بسعر 1900 جنيه للمتر

يستعد جهاز تنمية رشيد الجديدة لطرح أراض بأنشطة خدمية وتعليمية وتجارية، خلال الفترة المقبلة، فى ظل التوسعات التى تشهدها المدينة خلال الفترة الأخيرة، وتخصيص هيئة المجتمعات العمرانية 177.5 مليون جنيه للعام الجارى.

وقال المهندس أحمد إبراهيم رئيس جهاز تنمية رشيد الجديدة، إنها تستعد لطرح عدد من المساحات بأنشطة مختلفة خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن المدينة تعد متنفسا سياحيا لعدد من المحافظات.

وأضاف – فى تصريحات لـ«المال»- إن حجم المشروعات التى تشهدها المدينة خاصة مشروع «بشاير الخير»، والذى تعمل على تنفيذه الهيئة الهندسية، ومشروع جامعة رشيد والمقام على 35 فدانا، جعل المدينة محط أنظار المستثمرين.

وأكد أن شركة القاهرة للاستثمار انتهت من إجراءات تخصيص مساحة 20 ألف متر لإقامة مجمع مدارس خاصة وتقع الأرض بداخل المرحلة العاجلة بمشروع «بشاير الخير» بالمدينة، بسعر 1900 جنيه للمتر، بقيمة إجمالية تقدر بـ 38 مليون جنيه.

وتقدمت «القاهرة للاستثمار» فى أبريل 2021 لشراء قطعة أرض مساحتها 20 ألف متر مخصصة للنشاط الخدمى والتعليمى فى رشيد الجديدة، وتخطت الشركة مرحلتى الفحص الفنى والمالى للملف المقدم لتستحوذ على المساحة سالفة الذكر.

وتعد «القاهرة للاستثمار» واحدة من كبرى الشركات العاملة فى التعليم وإنشاء المدارس الدولية، وهى مملوكة لصالح «سوشيال إمباكت كابيتال» بنسبة 51.21 % إلى جانب عدة مساهمات أخرى بنسبة أقل من 5 % وتملك وتدير نحو 23 مدرسة بخلاف جامعة بدر.

وحصلت الشركة خلال السنوات الماضية على أراضى فى مدن عمرانية جديدة لإنشاء مجمعات تعليمية، منها المنصورة الجديدة، والعلمين الجديدة، وسوهاج الجديدة؛ بجانب خطة للحصول على أرض مدارس بعدد من المدن الجديدة.

177.5 مليون ميزانية 2022 وإنشاء محطتى محولات كهرباء وتحلية مياه البحر بقدرة إنتاجية 2000م3

وأشار إلى أن المدينة تضم جميع أنواع الإسكان «السياحى – المتوسط – الاجتماعى»، بجانب المشروعات الخدمية والتنموية المختلفة، وتعد متنفسا سياحيا لسكان البحيرة وكفر الشيخ، كما أنها ستوفر فرص العمل والفرص الاستثمارية المختلفة.

وأوضح أن مساحة المرحلة العاجلة بمدينة رشيد الجديدة تبلغ 268 فدانا، بإجمالى استثمارات تقدر بنحو 778 مليون جنيه، وجار تنفيذ ٥٦٤ وحدة سكنية «25 عمارة» بالإسكان الساحلى المتميز، بنسبة إنجاز متقدمة، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من الهيكل الخرسانى، وتجرى أعمال التشطيبات للوحدات بعدد من العمارات.

وأكد أن مشروع «بشائر الخير 4 » والذى تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الإسكان، يشمل 33 عمارة بنسب إنجاز متقدمة جدا وبالتزامن مع تنفيذ أعمال المتنزهات والطرق بالمرحلة العاجلة.

وأوضح أن خطة العام المالى الحالى تقدر بـ177.5 مليون جنيه، ويجرى حاليا استكمال أعمال الطرق والمرافق بالمرحلة العاجلة، بجانب البدء فى أعمال تنفيذ محطة تحلية مياه البحر لتغذية المرحلة العاجلة للمدينة بطاقة 2000 م3/ يوم.

وأكد أنه من المقرر إقامة محطات محولات كهرباء ضمن المخطط الإستراتيجى للمدينة لتوفير الأحمال اللازمة للتوسعات والمشروعات المستقبلية، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 35 فدانا لإنشاء جامعة رشيد، وتم إصدار القرار الوزارى والتراخيص لها، وجار البدء فى تنفيذها.

وكذلك تم تخصيص قطعة أرض على مساحة 20000م2 لتنفيذ مدرسة بالمرحلة الأولى، وتخصيص أراض لإقامة مدارس ومناطق خدمية يتم طرحها على المستثمرين، كما أنه مخطط تنفيذ المنطقة السياحية والترفيهية على ساحل البحر بمساحة 50 فدانا لجذب الاستثمارات.

واعتبر أن بعد المدينة عن الطريق الساحلى الدولى بحوالى 10 كم فقط، يجعلها ضمن المواقع المتميز لتلاقى نهر النيل مع البحر المتوسط، إذ تقع المدينة من بداية مصب فرع رشيد وتمتد غربا حتى مواقع مشروعات الغاز الطبيعى شمال مدينة إدكو، كما أنها تتمتع بواجهة شاطئية بطول 10 كم تقريبا على ساحل البحر المتوسط.

وأكد أن المدينة تشمل العديد من المناطق الخدمية والأحياء السكنية بمختلف مستويات الإسكان المتنوع الذى تقدمه الدولة والمشروعات العمرانية المتكاملة علاوة على المشروعات الترفيهية والسياحية.