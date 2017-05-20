رئيس الجهاز: توصيل الواى فاى بشوارع ووحدات العاصمة الإدارية

لدينا فرص عمل للشباب ..وبدء العمل فى مبانى الوزارات أحمد الدسوقىقال المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، إنه سيتم توصيل خدمة الواى فاى بشوراع العاصمة الإدارية الجديدة وداخل الوحدات السكنية.وأشار خلال لقائه بقناة سى بى سى اكسترا، إلى أن عدد العاملين بمشروع ا

لدينا فرص عمل للشباب ..وبدء العمل فى مبانى الوزارات



أحمد الدسوقى

قال المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، إنه سيتم توصيل خدمة الواى فاى بشوراع العاصمة الإدارية الجديدة وداخل الوحدات السكنية.

وأشار خلال لقائه بقناة سى بى سى اكسترا، إلى أن عدد العاملين بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة يصل إلى 100 ألف عامل، مضيفا:”لدينا فرص عمل متاحة للشباب فى الوقت الحالى”.

ولفت رئيس جهاز العاصمة الادارية، إلى أنه تم البدء فى تنفيذ مبانى الوزارات فى العاصمة، مشيرًا إلى أن ما تحقق خلال عام يعد إنجازا .

وتابع:”المساحة الإجمالية للعاصمة الإدارية الجديدة تبلغ 170 ألف فدان والمرحلة الأولى تقام على 40 ألف فدان”.

يذكر أن المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات أكد فى حوار نشرته “المال” فى ملحقها حوار مع الحكومة، أن سرعة الإنترنت بالعاصمة الجديدة ستصل إلى 100 ميجابايت.