رئيس الجهاز: تغيير اسم منطقة الـ800 فدان إلى زهراء أكتوبر الجديدة

قال المهندس محمود مراد، نائب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، إنه تمت موافقة السلطة المختصة على تغيير اسم وقطاعات منطقة الـ 800 فدان، والتي تضم مشروعاً من أكبر مشروعات الإسكان الإجتماعي بالجمهورية في جنوب طريق الواحات.

وجاء القرار في ضوء اهتمام جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة برئاسة المهندس محمد عبدالمقصود بالتواصل الفعال مع قاطني المدينة وسرعة تلبية متطلباتهم.

وأضاف المهندس محمود مراد بأن التسمية جاءت من خلال توافق قاطني المدينة عليها وموافقة غالبية أعضاء مجلس أمناء المدينة.

وتم تغيير اسم منطقة الـ800 فدان إلى “زهراء أكتوبر الجديدة”، وتسمية قطاع “أ” بحي الصفوة، وتسمية قطاع “ب” بحي الفيروز، وقطاع “ج” بحي اللوتس، وقطاع “د” بحي الزهور.

وتم إخطار الجهات المعنية والخدمية بتلك الأسماء لاعتمادها رسميا.

وتبلغ المساحة الإجمالية لمدينة أكتوبر الجديدة نحو 78.5 ألف فدان، وتضم المدينة جميع الأنشطة التي تتنوع بين مناطق سكنية، وخدمية، وصناعية وسياحية وترفيهية وتعليمية.

ويبلغ عدد الوحدات السكنية بالمدينة نحو 44448 وحدة سكنية تم تنفيذها بمرعفة هيئة المجتمعات العمرانية.

ويبلغ عدد السكان الحالي بالمدينة نحو60 ألف نسمة، ومن المستهدف الوصول لنحو 1.8 مليون نسمة بحلول عام 2050.

ويسجل حجم استثمارات المدينة نحو 7.4 مليار جنيه، تتوزع في أربعة قطاعات رئيسية “الإسكان، والمرافق، والخدمات، والزراعة”.

وقدرت استثمارات قطاع الإسكان بنحو 4.8 مليار جنيه، وقطاع المرافق بنحو 2.3 مليار جنيه، فيما وصلت استثمارات قطاع الخدمات لنحو 284.9 مليون جنيه، وقطاع الزراعة بنحو 54.9 مليون جنيه.