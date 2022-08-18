رئيس الجهاز: بدء أعمال التشغيل والصيانة لمناطق الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية

قال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، أنه تم بدء أعمال التشغيل والصيانة لمناطق الحي الحكومي وحول فندق الماسة والأوبرا وحول مجلسي النواب والشيوخ بالعاصمة الادارية الجديدة، باصطفاف المعدات والمهمات والعمالة، وبدء مهام العمل.

وأضاف بأنه تم التوجيه بمتابعة سير العمل لتطهير وصيانة خطوط الصرف بالمناطق المذكورة ، وصيانة شبكات البنية التحتية من مياه الشرب والصرف الصحي وشبكات الري و صيانة أعمال الزراعات.

وشدد على الالتزام بتواجد معدات وفرق التشغيل والصيانة بشكل دوري ودائم على مدار الساعة جميع أيام الأسبوع لضمان تدفق مياه الصرف الصحي بالشبكات، وعدم انقطاع مياه الشرب والري حرصًا على تذليل أي عقبة قد تحدث وتلافيها قبل أو فور حدوثها.

وأشار رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، إلى أن ذلك يأتي في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لأعمال شبكات البنية التحتية بالعاصمة الإدارية وتقديم خدمة أفضل، لافتاً إلى أنه تم اصطفاف فريق العمل والمعدات والأدوات الضرورية واللازمة لمنظومة التشغيل والصيانة من معدات خفيفة وثقيلة، واستعراض كيفية التغلب على اي مشكلة فور حدوثها وعدم التأخر في الانتهاء من العمل وإرجاع الشيء لأصله وانتظام المرافق.