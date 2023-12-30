رئيس الجهاز المركزي للتعمير يطالب بسرعة الانتهاء من أعمال طريق «بورسعيد - المنزلة»

طالب اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير بسرعة تنفيذ مشروع إنشاء ورصف ورفع كفاءة طريق (بوسعيد – المنزلة) من كمين كوبري شادر عزام حتى نهاية الحدود الإدارية للمحافظة، بطول 5 كم وعرض 7 م بمنطقة بحر البقر حي الجنوب ببورسعيد، والذي يشرف عليه الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء (منطقة تعمير بورسعيد) .

وتفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، يرافقه اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، اليوم السبت، سير العمل في المشروع، رافقهما خلالها اللواء وائل مصطفى رئيس جهاز تعمير سيناء والمهندسة هويدا شميس رئيس منطقة تعمير بورسعيد.

واطلع محافظ بورسعيد ورئيس الجهاز المركزي للتعمير، على نسب الأعمال الجارية حتى الآن في المشروع، حيث وجه رئيس المركزي للتعمير بالإسراع في معدلات الاعمال، وسرعة الانتهاء من المشروع في الوقت المحدد.

وأكد أن المشروع يأتي في إطار الخطة الموسعة لتطوير منظومة الطرق ببورسعيد، وضمن أعمال تطوير طريق بوسعيد المنزلة، لتحقيق المظهر الحضاري والجمالي اللائق، لرفع كفاءة منظومه الطرق و لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة .

وأوضح محافظ بورسعيد أن أعمال إنشاء وتطوير الطريق تشمل رصف وتوسعة الطريق بالكامل ورفع كفاءة أعمدة الإضاءة، وعمل بالوعات لتصريف مياه الأمطار، ووضع مسطحات خضراء على جانبي الشارع، وذلك لتيسير الحركة المرورية بالطريق.

وأشار إلى تركيب محدد الارتفاع في مدخل الحزام الأمن طريق بورسعيد المطرية لمنع سير عربات النقل الثقيل والحد من الحوادث وحفاظا على أرواح المواطنيين.