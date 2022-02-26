رئيس الجهاز العبور: استكمال أعمال مد خطوط المياه والصرف لمشروع بازار

قال المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إنه جارٍ استكمال أعمال الحفر ومد خطوط المياه والصرف لمشروع بازار العبور “شارع مصر” شمال الحي التاسع جنوب الحي الترفيهي بجوار دار مصر المرحلة الثانية، كما سيتم تنفيذ الخدمات الأساسية لخدمة شاغلي الباكيات ومرتادي البازار.

وأضاف رئيس جهاز العبور، أنه تم توريد وتركيب عددٍ من الأجهزة لمنطقة ألعاب الأطفال kids area (المرحلة الثانية) بجوار بازار العبور، وتثبيت القواعد لتلك الألعاب لزيادة العامل الأمني لمستخدميها.

وأوضح أن مشروع بازار العبور يوفر فرص عمل لحوالى 100 شاب بأسعار إيجار رمزية، بجانب قيام الجهاز بتنفيذ المرافق وتنسيق الموقع ومنطقة ألعاب الأطفال وقريباً الافتتاح.

وأكد “الغيطي”، أن ذلك يأتي استكمالاً لأعمال تطوير ورفع كفاءة وتجميل الموقع لإضفاء المظهر الحضاري اللائق بالمدينة، مضيفاً أنه تمت صيانة المسطحات الخضراء وتدعيمها بـ10 آلاف شتلة من الشتلات الديكورية المزهرة المختلفة، وتركيب مقاعد وبرجولات لراحة مرتادي البازار ولحمايتهم من أشعة الشمس والتقلبات الجوية.