عقـــارات

رئيس الجهاز: افتتاح مقر مأمورية الشهر العقاري بمدينة الفيوم الجديدة

تنفيذ مقر مأمورية الشهر العقاري على أعلى مستوى وطبقاً للمواصفات المطلوبة
أحمد صبحي 1:36 م, الثلاثاء, 23 مارس 21 1:36 م, الثلاثاء, 23 مارس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

صرح المهندس عبدالوهاب صميدة، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، بأنه تم افتتاح مقر مأمورية الشهر العقاري الجديد للتجمع العمراني بالفيوم الجديدة لخدمة سكان المدينة والمستثمرين.

شارك في الافتتاح المستشار أحمد صابر، مدير المكتب الفني لوزير العدل، ومحمد سلمان رئيس المأمورية، ولفيف من قيادات الجهاز وسكان مدينة الفيوم الجديدة.

وأكد المهندس عبدالوهاب صميدة، أنه تم تنفيذ مقر مأمورية الشهر العقاري على أعلى مستوى وطبقاً للمواصفات المطلوبة، التي توفر سبل الراحة لسكان المدينة والمترددين عليها.

اقرأ أيضا  «السعودية المصرية للتعمير» ترفع قيمة قرض محلى إلى 1.5 مليار جنيه

وأشار إلى أنه تمت مراعاة توفير أماكن لذوي القدرات الخاصة، وإجراءات الأمن والسلامة والأمن الصناعي، وأماكن الدخول والخروج والانتظار للمواطنين بالمبنى، مؤكداً أن جهاز المدينة يبذُل أقصى جهد لتوفير الخدمات المختلفة للسكان.

وأضاف رئيس جهاز الفيوم الجديدة إلى أن ذلك يأتي في إطار توفير الخدمات المختلفة بالمدينة لتيسير إجراءات التوثيق، وكذا المساهمة في مرونة المعاملات القانونية وجذب مزيدٍ من الاستثمارات للمدينة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أحمد صبحي

ملف الكاتب أحمد صبحي

اقرأ أيضاً

«المجتمعات العمرانية» تحذر المواطنين من التعرض للنصب بأراضيها «غرب بورسعيد»

أحمد صبحي 1:28 م, الثلاثاء, 23 مارس 21

علاء عبدالعزيز مشرفاً عاماً على قطاع المرافق بهيئة المجتمعات العمرانية

أحمد صبحي 1:10 م, الثلاثاء, 23 مارس 21

«بنى سويف» تطرح 3690 مترا على المطورين العقاريين

مدحت إسماعيل 10:20 ص, الثلاثاء, 23 مارس 21

نائب رئيس «المقاولون العرب» يتفقد مشروعات الشركة بأسوان الجديدة (صور)

أحمد صبحي 8:19 م, الأثنين, 22 مارس 21

نائب وزير الإسكان : نقل الحكومة بالكامل إلى العاصمة الإدارية 30 يونيو المقبل

شريف عمر 6:30 م, الأثنين, 22 مارس 21

«11 برجًا».. ضبط 3 موظفين تورطوا في بناء مجمع سكني على أرض زراعية بالجيزة

أماني عوض 3:41 م, الأثنين, 22 مارس 21