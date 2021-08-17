رئيس الجهاز: افتتاح قسم العمليات بمستشفى 6 أكتوبر المركزي

صرح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأنه تم افتتاح قسم العمليات بمستشفى ٦ أكتوبر المركزي بعد التطوير والتجهيز، وذلك بحضور الدكتور إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة، والدكتور محمد منصور، وكيل وزارة الصحة بالجيزة، ومسئولى وزارة الصحة والجهاز، ومجلس الأمناء وجمعيات المجتمع المدنى وبعض الشخصيات العامة.

وعقب الافتتاح، تفقد المهندس عادل النجار، ومرافقوه، الأعمال التي تم تنفيذها بالقسم والتجهيزات والأجهزة الطبية، وأجروا بعض المناقشات مع المسئولين والعاملين بالمستشفى للتأكيد على مستوى الخدمات الطبية التي يتم تقديمها للمواطنين.

وأشار إلى أن القسم يتكون من 3 غرف للعمليات (جراحة عامة – نساء وتوليد – عظام ).

وأكد أن الخطوة تأتي ضمن أعمال التطوير للمباني والمنشآت الخدمية بالمدينة، مؤكداً استمرار جهود جهاز المدينة بالتنسيق مع الجهات المختصة لتقديم أفضل الخدمات التنموية لسكان المدينة.