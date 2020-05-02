رئيس الجهاز: استكمال أعمال التطهير والتعقيم بالمناطق الحيوية بمدينة بني سويف الجديدة

صرح المهندس أشرف عبد الرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، بأنه جارٍ استكمال أعمال التطهير والتعقيم ببعض مناطق مشروع ابني بيتك، وعددٍ من المنشآت الحيوية شملت (مكتب البريد بالحي السكني الثاني ومركز المدينة ومنطقة البنوك)، وذلك بالتنسيق بين الإدارات المختصة بجهاز المدينة والجهات المعنية ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا.

كما كلف المهندس أشرف عبد الرحمن، مسئولي إدارتي البيئة والتنمية بالجهاز، وشركات خدمات النظافة بالمدينة بالإخلاء الليلي لصناديق القمامة، وتطهيرها بالحيين السكنيين الثاني والثالث وباقي الأحياء بالمدينة.

وأكد رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، استكمال عمليات التطهير والتعقيم لتشمل أنحاء المدينة كافة حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين.

وأشار إلى أنه تم التنبيه على الشركات العاملة بالمشروعات بالمدينة بضرورة اتخاذ التدابير الاحترازية لمنع إصابة العاملين بالمواقع بالفيروس.