رئيس الجهاز: إزالة مخالفات بناء وحملات لرفع الإشغالات بالشروق

قال المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق أن لجنة الإزالة بالجهاز تمكنت من إزالة دور مخالف بإحدى العقارات السكنية بالمنطقة الرابعة عمارات بالمدينة، لقيام صاحب العقار بزيادة النسبة البنائية بالسطح بغرض تحويله إلى وحدة سكنية.

وأشار إلى أن اللجنة استكملت الإجراءات اللازمة وتم إيقاف التعامل على العقار وإلزام صاحب المخالفة بتحمل نفقة الإزالة، مطالباً أصحاب قطع الأراضى بالالتزام بالشروط البنائية وعدم تنفيذ أعمال مخالفة وتوجيه الاستثمار فى البناء طبقاً للتراخيص حفاظاً على المدخرات وعدم الوقوع تحت طائلة القانون.

كما قاد سعد، حملة للجنة الإزالة الفورية، أسفرت عن إيقاف أعمال بناء مخالفة بدور سطح أحد العقارات السكنية بالحى الثالث شرق بالمدينة، لقيام صاحب المخالفة بالشروع فى أعمال بناء بغرض تحويل دور السطح إلى سكنى حيث تم إزالة الأعمال التى نُفذت خارج النسبة المصرح بها والمتمثلة فى أعمدة خرسانية ومبانٍ من الطوب، بجانب اتخاذ الإجراءات القانونية وإيقاف التعامل العقارى على القطعة وإلزام صاحب المخالفة بتحمل نفقة الإزالة.

كما أكد على استمرار الحملات على الأسواق التجارية بمناطق متفرقة، لرفع الإشغالات والباعة الجائلين ومواجهة الظواهر العشوائية، بمشاركة شرطة مرافق المدينة موضحاً أن آخر حملة تم تنفيذها أسفرت عن تحرير 15 محضر مخالفة تنوعت ما بين تعدى أصحاب المحال على ممرات المشاة بمناطق الـ 70مترا والـ 63 مترا، وتم مصادرة الإشغالات والتحفظ عليها بمخازن الجهاز، كما قامت الحملة بإعدام عددٍ من النرجيلة والمصادرة من الحملة لعدم الالتزام بشروط التداول طبقاً لقانون المحال العامة.

وأفاد رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق أن لجنة الإزالة بمشاركة قوة قسم شرطة التعمير تمكنت من تنفيذ قراري إزالة بإحدى العقارات بالمدينة، موضحاً أن المخالفات تمثلت بشروع مالكي العقار في تنفيذ مخالفة بالبدروم بغرض تغيير الاستخدام وأُخرى للقيام بتعديلات معمارية بالواجهات بالمخالفة لتراخيص البناء الصادرة.