رئيس الجمعية المركزية للائتمان الزراعي : لا توجد حتى الآن أي زيادة في سعر السماد المدعم

كانت وزارة الزراعة قالت إن هناك اهتماما كبيرا من الوزارة بتوزيع الأسمدة وحصول الفلاحين علي حصصهم منها بشكل كامل

أكد علي عودة رئيس الجمعية المركزية للائتمان الزراعي انه حتي الآن لا يوجد أية زيادات في سعر السماد المدعم كما تم التأكيد علي القرار الخاص بتوريد 55 % من انتاجية الشركات لصالح السوق المدعم .

وأضاف عودة لـ”المال ” أنه يتم حاليا توزيع 50 % من حصة الفدان وتسليمها للمزارع ويتبقي له شيكارتين يتم صرفها لاحقا، مشيرا إلي أن الاجتماع الخاص باللجنة التنسيقية للأسمدة امس لم يسفر عن جديد فيما يتعلق بتسعير الأسمدة المدعمة .

فيما قال مصدر مسئول بإحدي شركات الاسمدة الخاصة -رفض ذكر اسمه – أن اجتماع اللجنة التنسيقية ـمس الثلاثاء بحث الأسعار العالمية المرتفعة للسماد، مشيرة إلى أن هناك مطالب أخرى بتحرير سعر الأسمدة.

وأكد أن الاسعار سوف ترتفع عاجلا أم آجلا .

وأوضح المصدر أن هناك اجتماعا في مجلس الوزراء اليوم الأربعاء سيبحث إيجاد حلول لأزمة الاسمدة من بينها تحرير سعر الأسمدة .

وكانت وزارة الزراعة قالت إن هناك اهتماما كبيرا من الوزارة بتوزيع الأسمدة وحصول الفلاحين علي حصصهم منها بشكل كامل وفى هذا الإطار تم إطلاق منظومة الكارت الفلاح .

وأوضحت الوزارة أن الهدف الرئيسى لإطلاق منظومة كارت الفلاح هو خلق قواعد بيانات محدثة للقطاع الزراعى وإيجاد آلية تضمن وصول الدعم لمستحقيه من الفلاحين فيما يخص الحصول على الأسمدة .

وأشارت الوزارة لتعميم منظومة الكارت الذكى على مستوى الجمهورية وتم إصدار توجيهات بشأن توزيع 50% من حصة الأسمدة للمزارع المصرى لتلبية احتياجات المزارعين من السماد فى ظل المتغيرات الدولية التى تؤثر بشكل كبير على الأسمدة .



ولفتت إلى وجود وفرة فى انتاج الأسمدة والذى يساعد الوزارة لتلبية احتياجات المواطن المصرى وذلك بفضل الاستثمارات التى قامت بضخها الدولة المصرية مؤخرا فى قطاع الزراعة .

وتابعت الوزارة أنه بمجرد حصول المواطن على كارت الفلاح سيتيح له ذلك الحصول على ما يلزمه من أسمدة من الجمعية الزراعية وفى حالة رغبته فى عمل استخراج هذا الكارت سيقوم بعمل استمارة حيازة ويقوم بملأها فى الجمعية الزراعية وعلى الفور يتم صرف الحصة الخاصة به ويحصل على الأسمدة التى يحتاجها خلال فترة لا تتجاوز 15 يوما كحد أقصى .