رئيس الجمعية الطبية في جنوب إفريقيا: المتحور أوميكرون ينتشر سريعا وسجلنا 16 ألف حالة الجمعة

قالت الدكتورة أنجليكا كوتزي، رئيس الجمعية الطبية في جنوب أفريقيا مكتشفة متحور أوميكرون في جنوب إفريقيا، أن المتحور واصل انتشاره الكبير، حيث بلغت الزيادة في يوم واحد 23% حيث سجلنا بالامس 16 ألف حالة. جاء ذلك في مداخلة عبر تطبيق…

قالت الدكتورة أنجليكا كوتزي، رئيس الجمعية الطبية في جنوب أفريقيا مكتشفة متحور أوميكرون في جنوب إفريقيا، أن المتحور واصل انتشاره الكبير، حيث بلغت الزيادة في يوم واحد 23% حيث سجلنا بالامس 16 ألف حالة.



جاء ذلك في مداخلة عبر تطبيق ” سكايب ” خلال برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ” ON”.

وأوضحت أنه جرى فحص 86 ألف شخص وثبتت إيجابية 68 ألف شخص منهم والزيادة كبيرة.



وبعد مرور عشر أيام من اكتشاف المتحور الجديد والمعلومات الجديدة المتوافرة عنه قالت :” لدينا معلومات الان أنه سريع الانتشار جداً لكن وفقاً لتوقعات علماء كيب تاون أن معدل الاصابات قد ينخفض في غضون أسبوعين”.

وأوضحت أنه يمكن الكشف عنه عبر مسحة pcr تؤخذ من الأنف حيث أن المتحور لديه جنين وليس جين واحد وبالتالي يمكن الكشف عنه عبر الاختبار رخيص الثمن وليس شرطاً أن يكون عبر الاختبار باهظ الثمن “الحامض النووي.



واستدركت: “علينا الانتظار لأسبوعين لمراجعة ومتابعة التطورات فربما يكون خفيفاً ونتعامل معه على هذا الأساس حتى لو زادت الحالات المصابة مقارنة بلو كانت الحالات شديدة الأعراض”.