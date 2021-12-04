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رئيس الجمعية الطبية في جنوب أفريقيا : إعياء وألم متوسطين في الجسد أبرز أعراض «أوميكرون»

أوضحت أن هناك فارقاً بين أعراض الإصابة بدلتا وأوميكرون في علامة رئيسية أن المصابين بالأخير لا يعانون من فقدان حاستي الشم والتذوق.
المال - خاص 12:37 ص, الأحد, 5 ديسمبر 21 12:37 ص, الأحد, 5 ديسمبر 21

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قالت الدكتورة أنجليكا كوتزي، رئيس الجمعية الطبية في جنوب أفريقيا مكتشفة متحور أوميكرون إن الإحساس بإعياء وألم متوسطين في الجسد أبرز أعراض «أوميكرون».

جاء ذلك في مداخلة عبر تطبيق “سكايب” خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وعن الوضع الحالي أوضحت أن “منطقتي سواني وفيكتوريا توجد بها مستشفيات عامة يتوجه أليها المواطينن ومعظم من ذهبوا إليها لم يحتاجوا إلى الأكسجين وذلك سواء أكان سواء في المستفيات العامة أو العيادات الخاصة”.

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وأوضحت أن هناك فارقاً بين أعراض الإصابة بدلتا وأوميكرون في علامة رئيسية أن المصابين بالأخير لا يعانون من فقدان حاستي الشم والتذوق.


لكنها شددت على على أن معدلات الأصابة مرتفعة في أوميكرون مقارنة بدلتا.

وقالت: “حتى الآن لا أرى هذا التحور خطير والأهم أن يتم التعامل معه بشكل سريع حتى من تم تطعيمهم ظهرت عليهم أعراض خفيفة جداً متمثلة في الإحساس بالإعياء في الجسد وألم لا يصل لمرحلة الألم الحاد”.

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وأضافت: “مارأيناه أن من تم تطعيمهم إذا أصيبوا يشعرون ببعض التعب لكن أقل بكثير ممن لم يتلقوا اللقاح وهذا مايعكس أن اللقاح مهماً”.


ونفت أن يكون متحور أوميكرون قد تسبب في زيادة معدلات وفاة قائلة : “لازالت معدلات الوفاة غير كبيرة ومنذ الأمس رصدنا 21 حالة لكن لا يمكن الجزم أنها لمصابين بمتحور أوميكرون حيث لازالت البيانات غير متوافرة بهذا الشأن”.

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بقلم المال - خاص

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