رئيس «الجمارك» يعيد تشكيل اللجنة المسئولة عن الموقع الإلكتروني (مستند)

قرر الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إعادة هيكلة الأمانة الفنية للموقع الإلكتروني للمصلحة على شبكة المعلومات الدولية، وذلك بهدف تلبية احتياجات السوق الملاحية والتجارية بالإجراءات والقرارات الجمركية المختلفة يوميا.

وشكل غتوري لجنة جديدة تكون مسئولة عن الموقع الإلكتروني للمصلحة حسب قراره رقم 160 لسنة 2022 من محمد فتحي خميس رئيس قطاع التكنولوجيا، وأحمد أبو الحسن، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة، وأسامة عبدالكريم رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسيد جمعة رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية.

كما ضمت اللجنة كلا من نجوى زغمور رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية، ووليد حسين مدير المكتب الفني لرئيس المصلحة، ومحمد سعيد مدير عام الإدارة العامة للبحوث الفنية، وعثمان الأمير مدير عام الاتصالات الداخلية بالإدارة المركزية للعلاقات العامة.

ونص القرار على أن للجنة الاستعانة بأي من الخبرات التي تطلب انضمامها خلال عملها.

ونص القرار على أن تتولى الأمانة الفنية للموقع الإلكتروني المنصوص عليها بالقرار بعدد من المهام منها رسم السياسات وتحديد الأهداف طبقا لرؤية المصلحة وجورها الوطني والاقتصادي، ودراسة الخدمات الجمركية التي تقدم من خلال الموقع الإلكتروني وتلغي تقارير الإدار من مدير الموقع، ومتابعة أعمال وخدمات الموقع الإلكتروني.

كما تقوم اللجنة بدراسة وتحديد رسوم الخدمات التي يتم تقديمها من خلال الموقع الإلكتروني وتلقي التقارير المالية، ودراسة المشكلات التي يتم تصعيدها من إدارة الموقع ووضع الحلول طبقا للصلاحيات المتاحة لها، إضافة إلى عرض المقترحات لتطوير الموقع وإضافة خدمات جمركية أو مهام جديدة تكون ضرورية لتطوير الموقع وحسن إدارته، إضافة إلى وضع نظام حوافز إثابة للعاملين بالموقع الإلكتروني لتحفيزهم لبذل المزيد من الجهد في إدارة وتطوير الموقع.

كما نص القرار على تكليف رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك بإدارة الموقع الإلكتروني والإشراف على تطويره وتحديثه ومتابعة ما ينشر به واختيار المعاونين للعمل داخل الموقع ومنحهم الصلاحيات الخاصة بالعمل سواء للنشر أو تقديم الخدمات.

ونصت المادة الرابعة من القرار بتحديد 6 من قيادات المصلحة بالعمل في إدارة الموقع وهم أحمد موسى مدير عام المناطق الحرة بالمنطقة الشمالية والغربية، ومها ماهر مدير عام الإدارة العامة للعملاء بالإدارة المركزية للمشغل الاقتصادي المعتمد، ورضا السيد على مدير عام الإدارة العامة للتقييم الجمركي، ومجدي إبراهيم مدير الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات، وعمرو أبو النور مدير إدارة الاتفاقيات بالمكتب الفني لرئيس المصلحة، ورامي البسطويسي باحث ثالث بالإدارة المركزية للسياسات والإجراءات.

ونصت المادة الخامسة على تشكيل فريق عمل يختص بعمليات الترجمة للموقع الإلكتروني وذلك وفقا لاحتياجات إدارة الموقع، تضم افتخار خلف مدير إدارة الترجمة بالمكتب الفني لرئيس المصلحة، ونسرين الغاياتي مدير إدارة المكتب الفني لرئيس الإدارة المركزية للعلاقات العامة والاتصالات، ومنيرة محمد مدير إدارة البحوث ركاب مطار القاهرة، ومنى يوسف عبدالفتاح مدير إدارة المكتبة بمعهد القاهرة للتدريب الجمركي، وشيرين علاء مدير إدارة مكتب رئيس مصلحة الجمارك بالإسكندرية، وشيماء عفيفي رئيس قسم بمكتب رئيس مصلحة الجمارك.