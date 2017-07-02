رئيس الجمارك يشارك في اجتماعات منظمة الجمارك العالمية

مها أبوودن: غادر الدكتور مجدى عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك القاهرة صباح اليوم، على رأس وفد مصلحة الجمارك المصرية متوجها إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في إجتماعات الجلسة 77 لجنة السياسات العامة بمنظمة الجمارك العالمية (WCO)World Customs Organization وحضورالإجتماع رقم 46 لمدراء عامى منطقة ش

مها أبوودن:

غادر الدكتور مجدى عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك القاهرة صباح اليوم، على رأس وفد مصلحة الجمارك المصرية متوجها إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في إجتماعات الجلسة 77 لجنة السياسات العامة بمنظمة الجمارك العالمية (WCO)World Customs Organization وحضورالإجتماع رقم 46 لمدراء عامى منطقة شمال افريقيا والشرق الأدنى والأوسط وكذا الجلستين رقمى 129و130 لمجلس منظمة الجمارك العالمية والتى ستعقد بمقر منظمة الجمارك العالمية ببروكسل خلال الفترة من 3 حتى يوليو 2017.

ويشارك الوفد المصرى في إجتماعات الجلسة رقم 77 للجنة السياسات العامة خلال الفترة من 3-5 يوليو بصفته عضوا من الدول الاعضاء الممثلة بلجنة السياسات عن الدول الاعضاء بإقليم شمال أفريقيا والشرق الأدنى والأوسط وذلك للتشاورفى عددا من الموضوعات الهامة عن تيسير التجارة، ومناقشة ماتم يخصوص إجتماع مجموعة العمل الذى تم عقده في فبراير 2017 بعد أسبوعين من بدء نفاذ إتفاق تيسير التجارة والتى طالبت فيه مجموعة العمل التحرك على بدء خطة العمل لبرنامج ميركاتور من أجل زيادة الاستفادة المثلى من المساعدة الفنية المقدمة إلى الأعضاء الذين طلبوا من منظمة الجمارك العالمية تقديم الدعم في تنفيذ إتفاق تيسير التجارة وعقب إصدار بيان عن المجلس لدعوة أعضاء المنظمة للتنسيق مع اللجان الوطنية لتيسير التجارة لديهم (NCTF) والحکومة من أجل تحدید إحتیاجات بناء القدرات رسمیا فیما یتعلق بتنفیذ اتفاقیة تيسير التجارة.

كما يتم استعراض المبادرة الامنية التى تم تبنيها خلال إجتماعات الدورة رقم 74 للجنة السياسات العامة للمنظمة العالمية بالدومنيكان في بونتا كانا بالدومنيكان في ديسمبر 2015 من حيث التطورات المتعلقة بمواجهة الإرهاب منذ بما في ذلك الإستراتيجية العالمية الجديدة والتي تم تطويرها لتجميع مختلف المبادرات المدرجة في برنامج الأمن لمنظمة الجمارك العالمية ، وكذا الاشارة الى أخر التطورات فيما يتعلق بهذه المبادرات في مجالات مراقبة المسافرين والمراقبة المتعلقة بالمتفجرات والتجارة الإستراتيجية والأسلحة الصغيرة والخفيفة وتمويل الإرهاب.

والتأكيد على أهمية العمل على الإستفادة بمعلومات المسافرين المسبقة طبقا لقرار إجتماعات بونتا كانا ونشر الوعي على المستوى الوطني بدور الجمارك في مكافحة الإرهاب الدولي والتأكيد على أهمية تنسيق إدارة الحدود والتبادل الفعال والآمن للمعلومات والإستفادة من الدراسات الجارى إعدادها بالمنظمة حول مبادرة” الحدود الهشة ” والتى تتطلب استراتيجية ذات شقين تقوم على الأمن والتنمية الاقتصادية حيث تلعب الجمارك دورا طبيعيا بسبب علاقاتها مع المتعاملين في العديد من المناطق الحدودية.

وكذا الدعوة لتسليط الضوء على أهمية معالجة التدفقات المالية غير المشروعة العابرة للحدود والتى تمت التوصية يها خلال إجتماعات قمة العشرين في شهر سبتمبر 2016 حيث طلبت من منظمة الجمارك العالمية تطوير دراسة حول هذه الموضوع نظرا لكثرة عمليات التزوير والغش في مجال القيمة والتصنيف المستخدمة وظهور تدفقات مالية غير مشروعة وقامت المنظمة بعمل توصية شاملة لمكافحة غسل الأموال ، إصدار دليل إرشادي بشأن مكافحة غسل الأموال والتمويل الإرهابي، ودليل للجمارك للتقييم والتسعير التحويلي وكذا نشر دليل لتعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين الجمارك والضرائب على المستوى الوطني لمساعدة الأعضاء بشكل أكثر فاعلية.

كما يشارك الوفد المصرى خلال الزيارة في الإجتماع ال 46 لمدراء عامى منطقة شمال افريقيا والشرق الأدنى والأوسط والذى سيعقد يوم 5 يوليو 2017 ويستعرض العديد من الموضوعات ومنها تقرير المكتب الاقليمى لبناء المقدرة وإعتماد الخطة التدريبية للمنطقة للعام 2017/2018 واستعراض البرامج التدريبة التى تم تنظيمها بالمعهد القومى للتدريب الجمركى بالاسكندرية المعتمد من قبل منظمة الجمارك العالمية والتى يتم فيه تنفيذ الخطة التدريبة وفقا للاحتياجـات التدريبية للــدول الاعضاء وكذا دراسة إستخدام لغات أخرى إضافية فى المنظمة حيث سبق لمجلس المنظمة الموافقة فى جلستة المنعقده في يوليه 2016 على توصية بقيام اللجنة المالية باجراء دراسة عن استخدام لغات إضافية في أنشطة منظمة الجمارك العالمية (أي خلاف اللغات الرسمية للغة الإنجليزية والفرنسية) لتعزيز التعاون ومشاركة الأعضاء في أنشطة المنظمة.

ويختتم وفد الجمارك المصرية الزيارة بالمشاركة فى الجلستين رقمى 129و130 لمجلس المنظمة خلال الفترة من 6-8 يوليو 2017 حيث يتم مناقشة إعتماد الخطة الإستيراتيجة للمنظمة وإعتماد التوصيات الصادرة عن لجنة السياسات العامة وإعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفنية مثل المنشا والقيمة والنظام المنسق وكذا دراسة إنضمام دول غير أعضاء فى منظمة الأمم المتحدة إلى منظمة الجمارك العالمية والموقف من إنتخابات منظمة الجمارك العالمية لإختيار الأمين العام للمظمة ونوابه ورئيس مجلس المنظمة.

والجدير بالذكر أن منظمة الجمارك العالمية World Customs Organization (WCO) هى منظمة دولية مستقلة تعنى بكل ما يتعلق بالتشريعات والشئون الجمركية التي تنظم التجارة بين البلدان، وتهدف لتعزيز الكفاءة والفاعلية للإدارات الجمركية في مجالات تطبيق تعليمات التجارة، وتطوير المعايير الأساسية لتبسيط وتوحيد الأنظمة والإجراءات الجمركية عبر العالم وتمكينها من أداء وظائفها في ما يخص تيسير التجارة وتأمين المبادلات التجارية

وقد أنشئت عام 1952 في بروكسل ييلجيكا بإسم مجلس التعاون الجمركي (CCC) Customs Cooperation Council، والذي ضم في عضويته حينئذ 17 بلدا أوروبيا، وعقد المجلس دورته الافتتاحية في 26 يناير/كانون الثاني 1953 بالعاصمة البلجيكية بروكسل وفي عام 1994 تم تبني الاسم الجديد باسم منظمة الجمارك العالمية.

وتطورت المنظمة مع مرّ السنين، وانضمت إليها تباعا عشرات البلدان من مختلف أرجاء العالم، ووصل عدد الأعضاء حاليا إلى 182 بلدا يمثلون 98% من التجارة العالمية، وأصبحت المنظمة مركز خبرة عالميا في الشأن الجمركي والهيئة الوحيدة المتخصصة في هذا الشأن على مستوى دولي، كما أنها تُعَدُّ الناطق الرسمي للجمارك في المحافل الدولية وتعمل المنظمة بالتعاون الوثيق مع الشركاء الحكوميين وغير الحكوميين مثل منظمة التجارة العالمية، ومنظمات الأمم المتحدة، والبنك الدولي والمؤسسات الأكاديمية.

كما تعتبر لجنة السياسة العامة أعلى هيئة بالمنظمة العالمية للجمارك مكلفة بالقضايا ذات الطابع السياسي والاستراتيجي. وتجتمع مرتين سنويا في دورات محدودة، وتضم 30 عضوا من بينهم النواب الستة لرئيس مجلس المنظمة العالمية للجمارك، والأعضاء المنتخبون داخل كل منطقة.