رئيس «الجمارك» يزور قرية البضائع وجمرك بيوع كسفربت بمطار القاهرة

قام الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك بزيارة تفقدية، اليوم الخميس، لقرية البضائع وجمرك بيوع كسفربت بمطار القاهرة.

يأتي ذلك فى إطار وحرص قيادة مصلحة الجمارك على المتابعة الميدانية لأحوال وسير العمل على أرض الواقع وإقامة جسور للتواصل والتفاعل المستمر بين قيادة مصلحة الجمارك والعاملين بها والمتعاملين معها وحل جميع المشاكل والمعوقات التى تعترض العمل الجمركي.

وفى بداية الجولة تفقد الشحات غتورى عددا من المواقع التنفيذية التابعة للإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية ومنها جمرك شركة مطار القاهرة الدولي وجمرك وارد شركة مصر للطيران، حيث تابع سير العمل وانتظامه.

وأشار رئيس مصلحة الجمارك إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال تطوير الموانئ المصرية ورقمنة المنظومة الجمركية لتسهيل إجراءات الإفراج عن البضائع، لافتًا إلى أن مراكز الخدمات اللوجستية التي تعمل بمنظومة النافذة الواحدة، تحظى بالمتابعة المستمرة من وزير المالية؛ بما يدفع العاملين لمضاعفة جهودهم للارتقاء بمستوى الأداء، وتحقيق الجودة الشاملة.

وخلال الجوله استمع سيادته الي السادة العاملين والمتعاملين مع مصلحة الجمارك، وأثنى على المجهود الكبير الذى يقوم به العاملين بجمارك الصادرات والواردات الجوية بقرية البضائع بالقاهرة، خاصة فى التعاون لسرعة الإفراج عن السلع العاجلة والسلع سريعة التلف واللقاحات والأدوية والمستلزمات الطبية، وطالب بتحسين الآداء ومضاعفة وتكثيف الجهود لتحقيق المزيد من النجاح فى تيسير الإجراءات وإزالة أية معوقات تحول دون انتظام وسرعة دورة العمل ،بما ينعكس على خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي وتيسير حركة التجارة وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية.

كما أكد مراعاة حسن المعاملة وتقديم أقصى التيسيرات الممكنة فى ضوء القانون للمصدرين والمستوردين وجميع المتعاملين مع الجمارك بالتنسيق والتعاون مع جميع الأجهزة الأمنية والجهات العاملة بالموانئ والمنافذ مع الجميع لاستمرار أداء دورهم فى خدمة الاقتصاد القومي، كما زار رئيس المصلحة أيضا مخزن كسفريت المهمل بالمطار والتقى مع العاملين بالمخزن وطالبهم بسرعة التنسيق والتواصل مع الجهات المعنيـة ذات الصلة بإجراءات المهمـل لتسهيل التصرف في بضائع المهمل والرواكد درءا لحدوث أي تكدس.

وكان في استقبال رئيس مصلحة الجمارك هالة محمود عبدالواحد رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية وسعد الموشى رئيس الإدارة المركزية لجمارك القاهرة ومحمد محمود مدير عام الإدارة العامة الطرود البريدية وناصر السيد على عميرة مديرعام البيوع، وصحبه خلال الزيارة عاطف إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للعلاقات العامة والإتصالات وأحمد كارم مدير مكتب رئيس مصلحة الجمارك .