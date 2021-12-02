رئيس «الجمارك» يتفقد مركز الخدمات اللوجستية بشارع الطيران

تفقد الشحات غتورى وكيل أول وزارة المالية ورئيس مصلحة الجمارك أمس، مركز الخدمات اللوجستية بشارع الطيران والذى بدأ فى تقديم الخدمات اللوجيستية به اعتبار من 15 أبريل من العام الجارى، فى إطار تحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية والجهود التى تقوم بها مصر لدعم التجارة الإلكترونية بمصر والحرص والسعي المستمر لتنظيم وتيسير وحوكمة إجراءات الاستيراد والتصدير من خلال تطبيق منظومة النافذة القومية الواحدة للتجارة الخارجية.

وقال رئيس مصلحة الجمارك إن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال تطوير الموانئ المصرية ورقمنة المنظومة الجمركية لتسهيل إجراءات الإفراج عن البضائع، لافتًا إلى أن مراكز الخدمات اللوجستية التي تعمل بمنظومة النافذة الواحدة، تحظى بالمتابعة المستمرة من وزير المالية؛ بما يدفع العاملين لمضاعفة جهودهم للارتقاء بمستوى الأداء، وتحقيق الجودة الشاملة.

وأضاف أن مركز الخدمات اللوجيستية بشارع الطيران يعد أحد أهم المراكز اللوجيستية الداعمة لجميع الموانئ علي مستوي الجمهورية وكان له دور كبير في تخفيض معدل زمن الإفراج فيمكن إدراج التسجيل المسبق للشحنات ( ACI) وإدراج القيد بدفتر 46 وهو المركز الوحيد الذي يمكن من خلاله الإفراج عن أى بيان جمركي وارد بأى ميناء علي مستوي الجمهورية دون التقيد بميناء معين ويعد المركز عامل رئيسي في إنهاء التكدس بأي ميناء من الموانئ.

والتقى رئيس مصلحة الجمارك مع الزملاء العاملين بالمركز اللوجيستى بمبنى مصلحة الجمارك بشارع الطيران، مشيرا إلى أن العنصر البشري بالمصلحة من أهم المحاور المؤثرة في نجاح عمليات التطوير الجاري تنفيذها، مضيفًا إلى أن تأهيل العاملين ودعم قدراتهم سوف يساهم بشكل فعال في دعم تنفيذ مبادرات التطوير الشامل للمصلحة .

وأثنى رئيس مصلحة الجمارك على المجهود الكبير الذى يقوم به العاملين بالمركز اللوجيستى بشارع الطيران، مؤكدا دعمه لمطالبهم ومساندته لهم وحرصه على تذليل أية عقبات أو عراقيل، وهنأهم بإحراز المركز الأول فى نسبة الأداء خلال الشهرين الماضيين والتى بلغت 100% مشيرا لقيامه خلال الفترة القادمة بتكريم العاملين المتميزين بالمركز وبمصلحة الجمارك.

وطالب العاملين بالمركز وجميع العاملين بمصلحة الجمارك بالحرص على المصلحة الوطنية وأن يكونوا فى عملهم بمثابة القاضى والحكم العدل ويضاعفوا الجهود لإنجاح المنظومة الرقمية الجديدة لخفض زمن الإفراج، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية، على النحو الذى يُساعد فى تحسين تصنيف مصر فى المؤشرات الدولية.

وخلال اللقاء تم عرض بعض المشاكل والمعوقات الخاصة بالعمل بالمركز ومنها الإختلاف فى بعض جهات العرض والأسعار وأكد رئيس مصلحة الجمارك الحرص على توحيد جهات العرض بجميع المنافذ من خلال القواعد والتذييلات المدرجة بمنظومة نافذة ، وتوحيد الأسعار بين جميع المنافذ من خلال تفعيل برنامج الأسعار الجارى الانتهاء منه خلال فترة وجيزة.

وكان فى استقبال رئيس مصلحة الجمارك فى الجولة المهندس وليد عبدالله رئيس الإدارة المركزية للدعم الإدارى والدكتور محمد السيد مدير عام الإدارة العامة للخدمات المالية بالمنطقة الوسطى والجنوبية وأحمد جابر مدير المركز، وصحبه خلال الزيارة عاطف إبراهيم من الإدارة المركزية للعلاقات العامة والاتصالات ومدير المركز الإعلامي لمصلحة الجمارك .