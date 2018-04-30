رئيس الجمارك يبحث في الرياض زيادة التبادل التجاري

مها أبوودن سافر الدكتور مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك المصرية إلى السعودية لحضور الدورة السادسة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة والمقرر عقدها خلال الفترة من 1-3 مايو 2018 بالرياضومن المقرر أن تناقش اللجنة المصرية السعودية المشتركة خلال إجتماعاتها أوجه التعاون والت

مها أبوودن

سافر الدكتور مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك المصرية إلى السعودية لحضور الدورة السادسة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة والمقرر عقدها خلال الفترة من 1-3 مايو 2018 بالرياض

ومن المقرر أن تناقش اللجنة المصرية السعودية المشتركة خلال إجتماعاتها أوجه التعاون والتنسيق بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في الشئون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية والأمنية والعلمية والسياحية وغيرها من المجالات التي تخدم مصالح البلدين الشقيقين

كما تبحث اللجنة سبل تعزيز التعاون الاقتصادى المشترك وزيادة حجم التبادل التجارى بين الجانبين كى يرقى لطموحات البلدين ويحقق آمال الشعبين الشقيقين

ويتولى رئاسة هذه اللجنة على المستوى الوزاري وزيرى التجارة والصناعة بالبلدين كما يسبقها اجتماعات تحضيرية للجنة على مستوى الخبراء وكبار المسئولين بالبلدين وذلك طبقاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين والخاصة بإنشاء تلك اللجنة هذا

وتعد وزارة التجارة والصناعة هي الجهة المنوط لها تنظيم كافة أعمال اللجنة المصرية السعودية المشتركة في كافة المجالات من حيث الاعداد والتحضير ومتابعة التوصيات التي تصدر عنها.

يذكر أنه قد تم عقد 15 إجتماعاً للجنة المصرية السعودية المشتركة كان أخرها اجتماعات الدورة الخامسة عشر للجنة المنعقدة خلال الفترة (6-7) ابريل 2016 بالقاهرة على هامش الزيارة الكريمة لخادم الحرمين الشريفين للقاهرة

كما عقدت الدورة الرابعة عشر خلال الفترة(22-24) ابريل 2014 بالرياض، والدورة الثالثة عشر للجنة تم عقدها خلال الفترة من 3-5 أكتوبر 2013 بالقاهرة، أما الدورة الثانية عشر فقد تم عقدها خلال الفترة من (6-8) مايو 2008 بالرياض.

وقبيل مغادرته مطار القاهرة تفقد الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك سير وإنتظام العمل بالصالات وعقد لقاءا مع قيادات العمل وبعض السادة العاملين بجمارك المطار ووجه بإعطاء كافة التسهيلات والتيسير على الركاب فى الحدود القانونية