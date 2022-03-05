رئيس الجمارك: نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» يسير بخطى ثابتة

أكد الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك إن نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» يسير بخطى ثابتة.

وشدد على حرص واهتمام الدكتور محمد معيط وزير المالية بتطوير العنصر البشري وبناء القدرات القيادية لدي العاملين بمصلحة الجمارك، وخاصة في ظل مشروعات التطوير والتحول الرقمي التي يتم تنفيذها حاليا بالموانئ والمنافذ الجمركية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بما يتوافق مع رؤية «مصر ٢٠٣٠»، وعلى نحو يتسق مع المشروع القومي للتحول الرقمى ووفقًا لأحدث الخبرات والمعايير العالمية.

وقال رئيس مصلحة الجمارك، إن يقظة رجال الجمارك وتشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية أسهم فى الحد من التهرب الجمركي وطالب رجال الجمارك بمواصلة أداء واجبهم الوظيفى والوطنى، مع مراعاة تيسير الإجراءات الجمركية، على النحو الذى يُسهم فى تحفيز الاستثمار.

وأشاد بالجهود التى يقوم بها العاملين بمصلحة الجمارك حيث يواصلون العمل بجميع المنافذ الجمركية من أجل مصلحة وأمن الوطن وحمايته، مشيرا إلى أن الموارد البشرية أهم الموارد التي تملكها مصلحة الجمارك والعنصر الرئيسى المؤثر في نجاح مشروعات وعمليات التطوير والميكنة الجاري تنفيذها .

وأوضح غتورى إن عمل رجال الجمارك يجمع دائما بين حسن المعاملة والرقى والشفافية والعدالة في تطبيق القانون مع تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية وحماية منافذ الوطن، مشيرا للدور الوطنى والقومى الهام والخطير لرجال الجمارك الذى تضاعفت أهميتة في الوقت الحالى نتيجة للتقلبات السياسية والإقتصادية الأخيرة في العالم أجمع وفى مصر خاصة والذى يقوم على تنفيذ خطط الدولة وسياساتها الإقتصادية وتنشيط حركة التجارة الخارجية والصادرات المصرية وتشجيع حركة السياحة والاستثمار وحماية الصناعات الوطنية وإيقاف الممارسات الضارة وغير المشروعة والحد من محاولات التهريب، والحفاظ على حقوق الدولة، وحماية الصناعة.

وأوضح ” غتوري ” أن هناك جهود كبيرة لتعزيز الحوكمة بالمنافذ الجمركية بالتعاون مع الجهات المعنية؛ بما يُسهم فى حماية الأمن القومى، والاقتصاد المصرى، والحفاظ على صحة المواطنين، وتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة.

وقال الشحات غتورى إن مصلحة الجمارك بدأت منذ أول عام 2019 خطة شاملة لتطوير المصلحة والنهوض بها من خلال تطبيق منظومة نافذة ونظام التسجيل المسبق للشحنات ACI والربط الإلكترونى والإنتهاء أيضا من منظومة الكشف بأشعة X-RAY والتوسع فى الإفراج بالخط الأخضر وفقا لنظام المشغل الإقتصادي المعتمد وتفعيل العمل بإدارات المخاطر وإدارات الإستخبارات بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وهيئة سلمة الغذاء والحجر البيطرى وغيرها من الهيئات ، وتطبيق نظم التكامل والإنتهاء من الربط الإلكتروني وجميع الجهات ذات العلاقة بالإفراج عن البضائع، للتيسير على مجتمع الأعمال والمساهمة فى سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة للإفراج عن الشحنات والبضائع الواردة والمصدرة ، وتقليل تكلفة وزمن الإفراج الجمركى عن البضائع وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية ودعم التصدير والإستثمار .

وأشار إلى أن نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية يسير بخطى ثابتة، منذ التطبيق الإلزامي في أكتوبر الماضي، وإنه يتم التعامل الفوري مع أي تحديات قد تواجه بعض المتعاملين مع الجمارك، من خلال فريق الدعم الفنى لمنظومة «ACI»، ومركز الاتصالات بمصلحة الجمارك بعد تزويده بموظفين مدربين ومؤهلين للتعامل الفورى مع أى استفسارات على مدار ٢٤ ساعة.

وقال رئيس مصلحة الجمارك أنه تم ضبط ٥٨٠٣ محضر تهرب جمركى خلال الفترة من ۱/ ۹/ ۲۰۲۱ حتی ۳۰/ ۱۱/ ۲۰۲۱ منها ١١٣ محضر ترامادول ومنشطات جنسیه و مواد واقراص مخدرة وخمور و ٣٤ سلاح وذخيرة و۳٣٥ سجائر وشيش إلكترونية و ٥٣ أدوية ومكملات ومستحضرات تجميل و٤٥ سيارات وموتوسيكلات و قطع غيار و١٢٦ رسائل مرفوضة ومتنوع و۳۰٦ محاضر إثبات حاله ( فروق قيمة ) و٤٣ أجهزة محمول وكاميرات مراقبة و ٨ محاضر سبائك ومشغولات ذهبية و٨ محاضر نقد أجنبى ومصرى و٣ عاج و١٦٧٣ محضر مادة ٨ و١٩ ملابس جاهزة بقيمة إجمالية ٥٤٩ مليون و ١٨٧ ألف جنيه وإجمالي المستحقات مليار و٦٥ مليون و ٩٨١ ألف جنيه .

ثم قام رئيس مصلحة الجمارك بتكريم المساهمين فى أبرز الضبطيات الجمركية فى الفترة الأخيرة كل من علاء على محمد ومجدى عزت أنور من العاملين بمبنى جمارك الركاب رقم ١ بمطار القاهرة حيث شاركا فى ضبط 14 محضر تهرب منها محضرين ب 13.1 كيلو من مخدر الآيس ومحضر 55 كيلو قات مخدر داخل لفائف توابل ثم تكريم كل من أحمد سعد عبد المطلب وأحمد سيد إبراهيم عافيه من مبنى الركاب رقم ٢ حيث شارك فى ضبط 34 محضر منها كيلو ذهب وساعات رولكس وزيت مخدر الماريجوانا وبوردات GPS .

وفى مبنى الركاب رقم 3 تم تكريم إبراهيم عامر وأحمد سيد إيراهيم صالح وعبدالعال، وذلك للمشاركة في ضبط ٧٠ محضر من أهمها استخراج كمية من الماس مخبأة داخل حافظة كروت فيزا من جيب راكب و10 كيلو ايس ومجوهرات بـ 4 مليون و محضر بـ 3 كيلو ألماظ.

وتم تكريم محمد محمود حسين وأحمد إسماعيل جويلي ومجدي أحمد عبد الصمد بجمارك الطرود البريدية بالقاهره حيث قاموا بضبط 70 محضر منها مخدرات وآثار ومن أهمها ضبط 4,200 كيلوجرام من مخدر الآيس داخل أكياس مأكولات، كما تم تكريم أحمد اسماعيل سلطان من جمارك الإسكندرية حيث شارك فى ضبط عدد من محاضر الصادر منها مواد بترولية مدعومة وأرز مصرى ومعدات طبية ، ومن جمارك بورسعيد تم تكريم صلاح السيد بدوى ومحمود بخيت عامر حيث قاموا بضبط حاوية كمبيوتر مستعمل ومستلزماته مخالفة لشرط العمر بلغ التعويض الجمركى 2 مليون و800 ألف جنيه وكمية من الخمور و مستحضرات التجميل داخل معدات مستعملة تم سداد تعويضها بمبلغ مليون و590 ألف جنيه ومن مطار شرم الشيخ تم تكريم محمد أحمد الخولى حيث شارك فى ضبط 3 محاضر 20.900 كيلوجرام لبذور المارجوانا .

وتم تكريم عمر على السيد من جمارك نويبع الذى قام بضبط كمية من الأدوية البشرية الخاصة بعلاج فيروس كورونا والأورام بقيمة 278جنيه .

أما جمارك أسيوط فتم تكريم كل من علاء الدين جمعة وأحمد محمد محرز الذين شاركا فى ضبط 36 هاتف محمول آيفون مخبأة داخل 2 شاشة تلفزيون.

ومن جمارك السلوم تم تكريم صابر محمد رمضان الذى قام بضبط كمية من كراتين السجائر فى مقدمة السيارة، ومن جمارك سفاجا والبحر الأحمر محمود صلاح الدين إبراهيم وأحمد محمد حجازى شاركا فى ضبط 526 ألف قرص كبتاجون المخدر كانت مخبأة فى الترمس بتعويض جمركى بلغ 210 مليون وأجهزة الكترونية بتعويضات 480 ألف جنيه.

وتم تكريم نعمان أحمد نعمان وطارق عبدالعزيز حسن من الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي للمشاركة فى تحرير وضبط أكثر من 400 محضر خمور وسجائر وفروق جمارك مستندية، ومن جمارك الدخيلة تم تكريم محمد عادل عبدالرحيم الذى شارك فى ضبط 8 محاضر تهريب لصنف الورق تم تحصيل مبلغ 7 مليون جنيه، و من مطار برج العرب محمد حلمى عبدالرحمن الذى شارك فى ضبط 28 هاتف محمول بتعويضات 588 ألف جنيه.

كما تم تكريم كل من منى محمود حسين وإبراهيم عباس إسماعيل من المركز اللوجيستى بشارع فريد والذى فاز بالمركز الأول لأقل المراكز فى زمن الإفراج منسوبة لحجم العمل وتكريم السيد العزب ومحمد رشاد البحه عن المركز اللوجيستى بالإسكندرية الذى حصل على أعلى المراكز اللوجيستية فى تحصيل الرسوم بالنسبة لحجم العمل .

وتم تكريم هاني مصطفي توفيق سامح سيد عبده وأيمن عثمان البدري من رجال الجمارك العاملين على أجهزة الفحص بالأشعة بمطار القاهرة وجمرك قسطل لدقة العمل على أجهزة الفحص بالأشعة بما ساهم فى ضبط العديد من محاضر التهريب، كما تم تكريم كل من الدكتور وجيه لطفي وعلاء كامل من جمارك الإسكندرية حيث شاركا فى ضبط أحدث محضر تهريب ضد مافيا المخدرات بكمية ٦٢٠ كيلو جرام من مادة ( الإمفيتامين) وهى مادة الخام المخدرة التى يتم استخدامها فى صناعة الكبتاجون والشابو والكريستال ماس وغيرها من المخدرات التخليقية، مخبأة داخل كراتين أغذية متنوعة ولوازم حلويات مرقوم ( بودرة كريم شانتيه) .