رئيس الجمارك: موديلات 2019 أحد شروط استيراد سيارات المصريين بالخارج

كشف الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، وكيل أول وزارة المالية أن موديلات 2019 أحد شروط استيراد سيارات المصريين بالخارج .

جاء ذلك في مداخلة هاتفية مع برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON.

وأرجع أسباب تحديد فترة مبادرة استيراد المصريين في الخارج لمدة أربعة أشهر تبدأ الثلاثاء وهي أن تكون الفترة محددة حماية للصناعة المحلية وأن يكون هناك جدية في الإقبال.

وأوضح أن تحديد الموديلات بأن تكون من عام 2019 فقط ، ذلك حتى لاتكون الموديلات المتوافرة في السوق مستهلكة لقطع الغيار المستوردة وأن لاتسبب تلوثاً للبيئة وتكون صديقة لها بعدم استهلاكها لوقود.

ولفت إلى أن قرار استيراد السيارات من الخارج قاصراً فقط على سيارات سيارات الركوب .

وأكد أن الجمارك قامت بتصميم جداول تحوي 25 ماركة من السيارات المتوقع استيرادها من المصريين بالخارج.

ولفت إلى أن فريق مصلحة الجمارك سيكون متواجداً للإجابة على اسئلة المصريين المطروحة حول الأمر بشكل دائم .